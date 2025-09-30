Συμφωνία του Λευκού Οίκου με τη Pfizer για μειωμένες τιμές φαρμάκων μέσω του Medicaid

Ο Τραμπ και ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά διευκρίνισαν ότι, σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία, η εταιρεία θα εξαιρεθεί για τρία χρόνια από τους δασμούς στα φάρμακα