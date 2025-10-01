ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
Μερτς από Κοπεγχάγη: Να συνεχίσουμε τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε πως αύριο θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν νέα μέτρα για την ενίσχυση της Ουκρανίας στον αμυντικό της πόλεμο κατά της Ρωσίας, στο πλαίσιο του άτυπου ευρωπαϊκού συμβουλίου που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ο Μερτς επισήμανε: «Δυστυχώς πρέπει να μιλήσουμε ξανά για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Και θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε νέα βήματα που θα στοχεύουν στην υπεράσπιση αυτής της χώρας».

Ο καγκελάριος σημείωσε επίσης ότι κεντρικό θέμα της συνάντησης θα είναι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η ανάγκη περιορισμού της υπερβολικής ρύθμισης εντός της ΕΕ, ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών.

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι αύριο, Πέμπτη, θα υπάρξει η δυνατότητα για αναλυτική συζήτηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχετικά με την περαιτέρω στήριξη της χώρας «στον πόλεμο που η Ρωσία διεξάγει εδώ και 3,5 χρόνια εναντίον ενός αθώου κράτους».


