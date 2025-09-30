Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιος έριξε το αυτοκίνητό του σε κόσμο - Τραυματίστηκαν δύο έφηβοι
Ο δράστης της επίθεσης εξουδετερώθηκε από έναν ένοπλο πολίτη, ενώ πριν την επίθεση με αυτοκίνητο, επιχείρησε να μαχαιρώσει κόσμο
Δύο έφηβοι (15 και 16 ετών) τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Τρίτης σε επίθεση με αυτοκίνητο που πραγματοποίησε ένας Παλαιστίνιος στη διασταύρωση αλ-Χάντερ, στη Δυτική Όχθη, νότια της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA).
Η MDA ανέφερε ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης της επίθεσης εξουδετερώθηκε από έναν ένοπλο πολίτη, ενώ πριν την επίθεση με αυτοκίνητο, επιχείρησε να μαχαιρώσει κόσμο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το σημείο φαίνονται άνδρες με πολιτικά ρούχα να σημαδεύουν με όπλα ένα άτομο που βρίσκεται πεσμένο στο έδαφος δίπλα σε ένα αυτοκίνητο.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.
ראשוני: שלושה נפגעים בפיגוע משולב בכביש המנהרות, ליד גוש עציון@HGoldich @ItayBlumental pic.twitter.com/PrVzRyFV43— כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2025
