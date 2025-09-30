Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιος έριξε το αυτοκίνητό του σε κόσμο - Τραυματίστηκαν δύο έφηβοι

Ειδήσεις σήμερα:

Δύο έφηβοι (15 και 16 ετών) τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Τρίτης σε επίθεση με αυτοκίνητο που πραγματοποίησε ένας Παλαιστίνιος στη διασταύρωση αλ-Χάντερ, στηνότια της, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom ().Η MDA ανέφερε ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης της επίθεσης εξουδετερώθηκε από έναν ένοπλο πολίτη, ενώ πριν την επίθεση με αυτοκίνητο, επιχείρησε να μαχαιρώσει κόσμο. Σεπου κυκλοφόρησε από το σημείο φαίνονται άνδρες με πολιτικά ρούχα να σημαδεύουν με όπλα ένα άτομο που βρίσκεται πεσμένο στο έδαφος δίπλα σε ένα αυτοκίνητο.Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.