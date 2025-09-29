Η Γερμανία βάζει πάγο στο τείχος κατά των drone - «Εκτιμώ την ιδέα, αλλά δεν θα το δούμε σε 3-4 χρόνια»
Η Γερμανία βάζει πάγο στο τείχος κατά των drone - «Εκτιμώ την ιδέα, αλλά δεν θα το δούμε σε 3-4 χρόνια»
Χρειαζόμαστε περισσότερες δυνατότητες και περισσότερες ικανότητες, επισήμανε ο Γερμανός υπουργός Μπόρις Πιστόριους
Τις αμφιβολίες του για την ιδέα του «τείχους κατά των drone» το οποίο έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους.
«Εκτιμώ πολύ την ιδέα ενός “τείχους” για τα drones, αλλά πρέπει να προσέξουμε να διαχειριστούμε τις προσδοκίες. Δεν μιλάμε για μια ιδέα που θα υλοποιηθεί τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια», δήλωσε στο Φόρουμ Ασφάλειας της Βαρσοβίας, στο οποίο συμμετείχε και ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους.
«Πρέπει να σκεφτούμε και να δράσουμε με βάση τις προτεραιότητες και, νομίζω, υπάρχουν και άλλες. Χρειαζόμαστε περισσότερες δυνατότητες και περισσότερες ικανότητες», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός, όπως αναφέρει το Politico.
«Άμυνα κατά των drone, φυσικά, αλλά όχι με ένα τείχος από drones», τόνισε και πρόσθεσε ότι προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες ανάπτυξης και προμήθειας είναι αρκετά ευέλικτες, λόγω της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία.
Τα σχόλιά του έρχονται έπειτα από πολυάριθμα περιστατικά με drone, όπως η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Δανίας και της Νορβηγίας, αλλά και περιστατικά όπως την εισβολή ρωσικών μαχητικών στο ενάεριο χώρο της Εσθονίας, πριν απομακρυνθούν.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Κουμπίλιους φιλοξένησε συνάντηση με χώρες της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ (Βουλγαρία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Σλοβακία), για να συζητήσουν για το τείχος κατά των drones.
Ο επίτροπος είχε δηλώσει ότι το έργο θα μπορούσε να είναι έτοιμο σε ένα χρόνο.
Το σχέδιο θα συζητηθεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στην ανεπίσημη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στη Κοπεγχάγη της Δανίας.
«Εκτιμώ πολύ την ιδέα ενός “τείχους” για τα drones, αλλά πρέπει να προσέξουμε να διαχειριστούμε τις προσδοκίες. Δεν μιλάμε για μια ιδέα που θα υλοποιηθεί τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια», δήλωσε στο Φόρουμ Ασφάλειας της Βαρσοβίας, στο οποίο συμμετείχε και ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους.
«Πρέπει να σκεφτούμε και να δράσουμε με βάση τις προτεραιότητες και, νομίζω, υπάρχουν και άλλες. Χρειαζόμαστε περισσότερες δυνατότητες και περισσότερες ικανότητες», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός, όπως αναφέρει το Politico.
«Άμυνα κατά των drone, φυσικά, αλλά όχι με ένα τείχος από drones», τόνισε και πρόσθεσε ότι προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες ανάπτυξης και προμήθειας είναι αρκετά ευέλικτες, λόγω της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία.
Τα σχόλιά του έρχονται έπειτα από πολυάριθμα περιστατικά με drone, όπως η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Δανίας και της Νορβηγίας, αλλά και περιστατικά όπως την εισβολή ρωσικών μαχητικών στο ενάεριο χώρο της Εσθονίας, πριν απομακρυνθούν.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Κουμπίλιους φιλοξένησε συνάντηση με χώρες της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ (Βουλγαρία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Σλοβακία), για να συζητήσουν για το τείχος κατά των drones.
Ο επίτροπος είχε δηλώσει ότι το έργο θα μπορούσε να είναι έτοιμο σε ένα χρόνο.
Το σχέδιο θα συζητηθεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στην ανεπίσημη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στη Κοπεγχάγη της Δανίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους
Υποδιοικητής Τροχαίας για Μπισμπίκη: Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες στέλνει ένα μήνυμα σε όλους
Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους
Υποδιοικητής Τροχαίας για Μπισμπίκη: Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες στέλνει ένα μήνυμα σε όλους
Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα