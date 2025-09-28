Εκκενώθηκε η πρεσβεία της Μολδαβίας στις Βρυξέλλες μετά από απειλή για βόμβα
Εκκενώθηκε η πρεσβεία της Μολδαβίας στις Βρυξέλλες μετά από απειλή για βόμβα
Μετά από τους απαραίτητους ελέγχους η ψηφοφορία για τις εθνικές εκλογές της χώρας στην πρεσβεία του Βελγίου συνεχίστηκε αφού το τηλεφώνημα αποδείχθηκε φάρσα
Οι Αρχές του Βελγίου εκκένωσαν νωρίτερα σήμερα την πρεσβεία της Μολδαβίας στο κέντρο των Βρυξελλών, έπειτα από αναφορά για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο. Το τηλεφώνημα αποδείχθηκε φάρσα, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι δεν εντοπίστηκε καμία απειλή.
Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στο Politico, το προσωπικό και οι ψηφοφόροι απομακρύνθηκαν άμεσα από το κτίριο, ενώ μετά τους ελέγχους οι Αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» για την επανέναρξη της διαδικασίας.
Συνεχίστηκε η ψηφοφορία
Χιλιάδες Μολδαβοί που ζουν στις Βρυξέλλες είχαν προσέλθει στην πρεσβεία για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε ειδικό εκλογικό τμήμα. Η προσωρινή διακοπή λόγω του συναγερμού οδήγησε σε αναστάτωση, με αξιωματούχους να κάνουν λόγο για «τακτικές καταστολής ψηφοφόρων» που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.
«Πρόκειται για τις ίδιες τακτικές που έχουμε προειδοποιήσει — καταστολή ψηφοφόρων», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας εκ των αξιωματούχων μετά την εκκένωση.
Κατηγορίες για ρωσικές παρεμβάσεις
Η κυβέρνηση της προέδρου Μάια Σαντού έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει προσπάθειες της Ρωσίας να επηρεάσει τις εκλογές, με στόχο να παρεμποδίσει την πορεία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κυβερνών Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης έχει θέσει ως στόχο την ένταξη μέχρι το 2030.
Ο εθνικός σύμβουλος ασφαλείας της Μολδαβίας, Στανισλάβ Σεκριέρου, είχε επισημάνει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η Μόσχα θα επεδίωκε να εκφοβίσει τους Μολδαβούς της διασποράς, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό τάσσονται υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Όπως είχε προειδοποιήσει, θα μπορούσαν να υπάρξουν «παρεμβολές όπως ψευδείς απειλές για βόμβες σε εκλογικά κέντρα ευρωπαϊκών πόλεων ή σκηνοθετημένες διαμαρτυρίες με στόχο να δημιουργηθεί εικόνα δυσαρέσκειας».
Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση
Τα πρώτα αποτελέσματα της κρίσιμης εκλογικής διαδικασίας αναμένονται το βράδυ. Οι Αρχές της Μολδαβίας έχουν ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για εκτεταμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης και προσπάθειες εξαγοράς ψήφων, τακτικές που είχαν εφαρμοστεί και στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους.
