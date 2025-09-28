Ευρώπη και Ρωσία... σφάζονται στην ποδιά της Μολδαβίας: Με ποιους θα πάει το Κισινάου μετά τις κάλπες - Πιέσεις, πόλεμος προπαγάνδας και το... σοβιετικό «φάντασμα»

Οι Μολδαβοί αποφασίζουν σήμερα αν η χώρα τους θα συνεχίσει την πορεία προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση ή αν θα στραφεί ξανά προς τη Μόσχα, με το πολιτικό και οικονομικό τοπίο να παραμένει εύθραυστο