«Δεν παραδίδουμε τα όπλα», λέει η Χεζμπολάχ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα
«Δεν παραδίδουμε τα όπλα», λέει η Χεζμπολάχ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα

Ο Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στις 27 Σεπτεμβρίου στα νότια προάστια της Βηρυτού - «Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ», φώναζε το πλήθος που συγκεντρώθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του

«Δεν παραδίδουμε τα όπλα», λέει η Χεζμπολάχ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα
Η Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να αφοπλιστεί επανέλαβε σήμερα ο ηγέτης της, Ναΐμ Κάσεμ ενώπιον δεκάδων χιλιάδων υποστηρικτών της λιβανικής φιλοϊρανικής οργάνωσης, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη της δολοφονίας του προκατόχου του Κάσεμ, Χασάν Νασράλα από ισραηλινή επίθεση πριν ένα χρόνο.

«Δεν θα παραδώσουμε τα όπλα μας. Δεν θα επιτρέψουμε τον αφοπλισμό. Θα αντιμετωπίσουμε (...) αυτή την υπαρξιακή μάχη» και «είμαστε έτοιμοι να μαρτυρήσουμε», είπε ο Κάσεμ.

Η ομιλία του μεταδόθηκε σε γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί μπροστά από το μαυσωλείο του Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό, όπου είχε συγκεντρωθεί το πλήθος, καθώς και στο νότιο και ανατολικό Λίβανο.



«Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ», φώναζε το πλήθος, κουνώντας τα κίτρινα σημαιάκια της οργάνωσης και σημαίες του Λιβάνου και του Ιράν, ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ και λόγω του φόβου εντατικοποίησης των ισραηλινών βομβαρδισμών, η λιβανική κυβέρνηση του Ναουάφ Σαλάμ ζήτησε τον Αύγουστο από τις ένοπλες δυνάμεις να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους.

Η Χεζμπολάχ είναι η μοναδική οργάνωση που δεν κατέθεσε τα όπλα της όταν έληξε ο εμφύλιος (1975-90) στον Λίβανο. Αντιτίθεται στον αφοπλισμό της κατηγορώντας τις αρχές ότι παίζουν το παιχνίδι του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Αφού κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας επί πολλά χρόνια, βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ το 2024. Η ηγεσία της αποδεκατίστηκε και ένα μέρος του οπλισμού της καταστράφηκε.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ διεξάγει τακτικά πλήγματα, υποστηρίζοντας κυρίως ότι στοχοθετεί εγκαταστάσεις και μέλη της Χεζμπολάχ.

Η αποδυναμωμένη Χεζμπολάχ τιμά την μνήμη του Νασράλα 


Ο Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στις 27 Σεπτεμβρίου στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο διάδοχός του, ο Χασέμ Σαφιεντίν σκοτώθηκε σε άλλη επιδρομή στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο θάνατος Νασράλα, που λατρευόταν από τους υποστηρικτές του και ο οποίος ηγήθηκε της Χεζμπολάχ για 32 χρόνια, αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για την οπλισμένη και χρηματοδοτούμενη από το Ιράν οργάνωση, που έχασε τους περισσότερους από τους στρατιωτικούς ηγέτες της στον πόλεμο με το Ισραήλ.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος μετέβη στη Βηρυτό ειδικά για να παραστεί στην τελετή επετείου δολοφονίας Νασράλα, κάθισε στην πρώτη σειρά μπροστά από το μαυσωλείο. Η Χεζμπολάχ διοργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσει τον θάνατο του ηγέτη της.

Το βράδυ της Πέμπτης, χιλιάδες υποστηρικτές της οργάνωσης τίμησαν την επέτειο της δολοφονίας Νασράλα, το πορτρέτο του οποίου προβλήθηκε σε ένα εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας παρά τη διαφωνία των αρχών.

Η φωτογραφία του Χασάν Νασράλα προβλήθηκε για λίγο στον Βράχο των Περιστεριών, ένα εμβληματικό σημείο στ' ανοικτά της Βηρυτού, ενώ μεταδόθηκαν αποσπάσματα μιας ομιλίας του δολοφονημένου ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Η απόφαση της Χεζμπολάχ να τιμήσει με αυτό τον τρόπο τους νεκρούς ηγέτες της ενίσχυσε την αντιπαράθεση στη χώρα που είναι βαθιά διχασμένη και προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης.


Ειδήσεις σήμερα:

Ρίχνει λάδι στη φωτιά ο Λαβρόφ: Οι Γερμανοί έχουν τον ίδιο σκοπό με τον Χίτλερ, αναβιώνει ο ναζισμός

Άκαρπη η τριμερής για το Κυπριακό - Αδιάλλακτος και επιθετικός ο Τατάρ, λέει ο Χριστοδουλίδης

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένει η ΕΜΥ από σήμερα το βράδυ σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα - Αναβάθμισε το καιρικό δελτίο
