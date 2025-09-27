«Δεν παραδίδουμε τα όπλα», λέει η Χεζμπολάχ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα

Η αποδυναμωμένη Χεζμπολάχ τιμά την μνήμη του Νασράλα

σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στιςστα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο διάδοχός του, ο Χασέμ Σαφιεντίν σκοτώθηκε σε άλλη επιδρομή στις αρχές Οκτωβρίου.Ο θάνατος Νασράλα, που λατρευόταν από τους υποστηρικτές του και ο οποίος ηγήθηκε τηςγια 32 χρόνια, αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για την οπλισμένη και χρηματοδοτούμενη από το Ιράν οργάνωση, που έχασε τους περισσότερους από τους στρατιωτικούς ηγέτες της στον πόλεμο με το Ισραήλ.Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν,ο οποίος μετέβη στη Βηρυτό ειδικά για να παραστεί στηνκάθισε στην πρώτη σειρά μπροστά από το μαυσωλείο. Η Χεζμπολάχ διοργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων για να τιμήσει τον θάνατο του ηγέτη της.Το βράδυ της Πέμπτης, χιλιάδες υποστηρικτές της οργάνωσης τίμησαν την επέτειο της δολοφονίας Νασράλα, το πορτρέτο του οποίου προβλήθηκε σε ένα εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας παρά τη διαφωνία των αρχών.Η φωτογραφία του Χασάν Νασράλα προβλήθηκε για λίγο στον Βράχο των Περιστεριών, ένα εμβληματικό σημείο στ' ανοικτά της Βηρυτού, ενώ μεταδόθηκαν αποσπάσματα μιας ομιλίας του δολοφονημένου ηγέτη της Χεζμπολάχ.Η απόφαση της Χεζμπολάχ να τιμήσει με αυτό τον τρόπο τους νεκρούς ηγέτες της ενίσχυσε την αντιπαράθεση στη χώρα που είναι βαθιά διχασμένη και προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης.