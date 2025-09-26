Πυραύλους Tomahawk ζήτησε από τον Τραμπ ο Ζελένσκι

Σε παλαιότερες δηλώσεις ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε πει ότι αν η Ρωσία γνώριζε ότι η Ουκρανία διαθέτει το οπλικό σύστημα, η πίεση για διαπραγματεύσεις θα αυξανόταν σημαντικά