Πυραύλους Tomahawk ζήτησε από τον Τραμπ ο Ζελένσκι
Σε παλαιότερες δηλώσεις ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε πει ότι αν η Ρωσία γνώριζε ότι η Ουκρανία διαθέτει το οπλικό σύστημα, η πίεση για διαπραγματεύσεις θα αυξανόταν σημαντικά
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να χτυπήσει βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, μέχρι και τη Μόσχα.
Ο Ζελένσκι είπε ότι ο Τραμπ του απάντησε «θα το εξετάσουμε» όταν του ζήτησε το οπλικό σύστημα.
Την αποκάλυψη κάνει σήμερα Παρασκευή το Axios.
Την Τετάρτη ο Ζελένσκι είχε δηλώσει στο Axios ότι ζήτησε από τον Τραμπ ένα επιπλέον οπλικό σύστημα που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες — ίσως χωρίς καν να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει η Ουκρανία.
Αν και ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στο οπλικό σύστημα, είπε ότι αν η Ρωσία γνώριζε ότι το διαθέτει η Ουκρανία, η πίεση για διαπραγματεύσεις θα αυξανόταν σημαντικά.
Σύντομα Ουκρανός αξιωματούχος και μια άλλη πηγή με γνώση της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για το Tomahawk — έναν πύραυλο μακράς εμβέλειας και μεγάλης ακρίβειας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία ζητά τους Tomahawk από τις ΗΠΑ, είναι όμως το μόνο οπλικό σύστημα στη λίστα που ο Τραμπ δεν συμφώνησε να πουλήσει σε χώρες του ΝΑΤΟ εκ μέρους της Ουκρανία.
Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τι θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ για να βοηθήσει την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios: «Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει. Του είπα χθες τι χρειαζόμαστε, ένα πράγμα».
«Το χρειαζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Διότι αν το έχουμε, νομίζω ότι θα ασκήσει επιπλέον πίεση στον Πούτιν να καθίσει και να μιλήσει», συνέχισε και υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσαν να τεθούν όροι στη χρήση του συστήματος από την Ουκρανία, ανάλογα με τη συμπεριφορά της Ρωσίας.
Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι ο Τραμπ του είχε πει ότι η Ουκρανία πρέπει να ανταποκριθεί με το ίδιο νόμισμα: «Αν επιτεθούν στην ενέργειά μας, ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορούμε να απαντήσουμε [χτυπώντας στόχους που αφορούν την] ενέργεια». Το ίδιο ισχύει και για τα αποθέματα όπλων και τα εργοστάσια παραγωγής.
Αν και η Ουκρανία μπορεί να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία με drone, αλλά πολλοί στρατιωτικοί στόχοι υψηλού ενδιαφέροντος διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας που είναι δύσκολο να παραβιαστούν με drone.
Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια που ξεπερνά τα 1.500 χιλιόμετρα έναντι περίπου 250 χιλιομέτρων για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα ATACMS.
