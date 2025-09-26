Η Liberation έβαλε πίσω από τα «κάγκελα» τον Σαρκοζί στα πρωτοσέλιδό της μετά την καταδίκη του
Πίσω από τα κάγκελα έβαλε τον Νικολά Σαρκοζί η εφημερίδα Liberation στο πρωτοσέλιδό της μετά την καταδίκη του πρώην προέδρου της Γαλλίας σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με χρήματα από την κυβέρνηση του άλλοτε Λίβυου ηγέτη, συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σαρκοζί θα μάθει στις 13 Οκτωβρίου το χρονικό διάστημα και την ημερομηνία που θα οδηγηθεί στη φυλακή.
O ίδιος ο Σαρκοζί μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της ποινής του, χαρακτήρισε την απόφαση ως «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στο δικαστικό σύστημα».
Τόνισε ότι αθωώθηκε από τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και κρίθηκε ένοχος μόνο για «εγκληματική συνωμοσία» με τους συνεργάτες του
«Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με ψηλά το κεφάλι», είπε και πρόσθεσε: «Αυτοί που με μισούν τόσο πολύ νομίζουν ότι μπορούν να με ταπεινώσουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, η εικόνα της Γαλλίας».
Χαρακτήρισε, τέλος, ως «απίστευτη αδικία» την ετυμηγορία του δικαστηρίου δηλώνοντας ότι παραμένει πεπεισμένος για την αθωότητά του και θα ασκήσει έφεση.
"LA TAULE" : L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui passera quoi qu'il en soit par la case prison, en Une de Libération ce vendredi. pic.twitter.com/d7TMoJkIP7— Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 25, 2025
