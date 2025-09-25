Παράκαμψη 600 χιλιομέτρων έκανε ο Νετανιάχου για να φτάσει στις ΗΠΑ - Πέρασε μόνο πάνω από Ελλάδα και Ιταλία, απέφυγε τη Γαλλία
Σε βάρος του Νετανιάχου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου - Κράτη - μέλη του δικαστηρίου έχουν δηλώσει ότι θα τον συλλάμβαναν αν βρισκόταν στο έδαφός τους
Μία μεγάλη παράκαμψη έκανε σήμερα το αεροπλάνο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη ενόψει της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή.
Όπως φαίνεται από την τροχιά του αεροπλάνου, ο Νετανιάχου. προκειμένου να αποφύγει τον εναέριο χώρο όλων των χωρών κατά μήκος της διαδρομής, εκτός από την Ιταλία και την Ελλάδα, επιμηκύνοντας το ταξίδι κατά εκατοντάδες χιλιόμετρα.
Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει η Haaretz, το αεροπλάνο του έκανε παράκαμψη που πρόσθεσε στη διαδρομή 600 χιλιόμετρα, ενώ μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του i24 News, οι αξιωματούχοι είχαν αποφασίσει να περιορίσουν στο ελάχιστο τον αριθμό των επιβατών της πτήσης, αποκλείοντας έτσι τους δημοσιογράφους, προκειμένου να εξοικονομήσουν καύσιμα για την πτήση – κατά την οποία το αεροπλάνο θα διένυε μεγαλύτερη απόσταση.
Σημειώνεται πως σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2024 ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.
Ως εκ τούτου, πολλά από τα κράτη – μέλη του ΔΠΔ έχουν δηλώσει ότι, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, θα συνέλαβαν τον Νετανιάχου εάν βρισκόταν στο έδαφός τους.
Παρόλα αυτά, το γραφείο Τύπου του Νετανιάχου δεν έχει δώσει επίσημα συγκεκριμένο λόγο για την παράκαμψη του αεροπλάνου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η Γαλλία είχε κάνει δεκτή την άδεια που είχε ζητήσει το Ισραήλ για το αεροπλάνο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν τέλει δεν πέταξε πάνω από τον γαλλικό εναέριο χώρο.
כנףציון אכן נמנע - לראשונה - מלטוס מעל צרפת, ועוקף את אירופה מדרום. מאז ומעולם טס במסלול יוון, איטליה, צרפת.— avi scharf (@avischarf) September 25, 2025
המסלול החדש יוסיף לו כ600 ק'מ pic.twitter.com/2bcRwzNyTn
Δείτε την διαδρομή που είχε κάνει ο Νετανιάχου την τελευταία φορά που επισκέφθηκε τις ΗΠΑ:
Usual Bibi route to America below. This time it avoided overflying France.— avi scharf (@avischarf) September 25, 2025
No permission? arrest worries? pic.twitter.com/LpeJqqOp8k
«Όσον αφορά τη διαδρομή του Νετανιάχου, η ισραηλινή πλευρά ζήτησε άδεια για να περάσει από τον εναέριο χώρο της Γαλλίας, την οποία και δεχτήκαμε. Τελικά όμως αποφάσισαν να ακολουθήσουν άλλη διαδρομή και δεν γνωρίζουμε τον λόγο», είπε Γάλλος διπλωμάτης.
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
