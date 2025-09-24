Η διαφωνία Μακρόν και Τραμπ για τη Γάζα και στο βάθος… το Νόμπελ Ειρήνης - Πώς οι δύο ηγέτες χτίζουν την υστεροφημία τους

Στη μέση ο Πούτιν

Με γνώμονα την ασφάλεια, Μακρόν και Τραμπ δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν διαφωνήσει και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, όταν, για παράδειγμα, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ το 2020 ο Πρόεδρος Τραμπ προκάλεσε τον Γάλλο ομολογό του να του «δώσει πίσω μαχητές του ISIS» που ήταν φυλακισμένοι και καταγόταν από την Ευρώπη, με τον Πρόεδρο Μακρόν να επιμένει ότι εξακολουθούν να αποτελούν απειλή. Αλλά και πολύ πρόσφατα, ο ένοικος του Ελιζέ αντέδρασε σθεναρά στην πολιτική των δασμών που έχει υιοθετήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας ως «εκτροπή» για τα μέλη του ΝΑΤΟ να διεξάγουν «εμπορικό πόλεμο» μεταξύ τους.Η κλιμάκωση, όμως, μεταξύ Μακρόν και Τραμπ έχει ονοματεπώνυμο και αυτό δεν είναι άλλο από τον Ρώσο Πρόεδρο,, καθώς η στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στο μέτωπο της Ουκρανίας έχει φέρει αρκετές φορές σε οριακή κατάσταση τους Ευρωπαίους ηγέτες. Όντας από την πρώτη στιγμή απέναντι στο Ρώσο Πρόεδρο για την επεκτατική του πολιτική, ο Πρόεδρος Μακρόν στήριξε αναφανδόν τον Ουκρανό ομόλογό του,, ακόμη και όταν ο τελευταίος έφτασε στα όρια της έκρηξης, επισκεπτόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο.Ο Γάλλος Πρόεδρος έχει ταχθεί υπέρ της αυτονομίας της Ουκρανίας, της διατήρησης του εδαφικού της status, αλλά και του διαρκούς εξοπλισμού της, για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα, αφήνοντας αιχμές για την αμφίσημη στάση του Ντόναλντ Τραμπ. «υπήρξε μια σταθερή επωδός του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος αντιστάθηκε στη μετάπτωση του Ουκρανικού ζητήματος σε διμερές θέμα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας ως προς τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας με όλους τους τρόπους την ενεργό συμμετοχή της Ουκρανίας. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε χθες απογοητευμένος στον Ρώσο Πρόεδρο παρατηρώντας ότι «η σχέση μου μαζί του δεν σήμαινε τίποτα». Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ οι Ουκρανοί, «μπορούν να πολεμήσουν», ενώ «ας πάρει [ενν. ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι] τη γη τους πίσω [ενν. από τη Ρωσία], ας δούμε πώς θα πάει αυτό», κατέληξε.