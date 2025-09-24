Η διαφωνία Μακρόν και Τραμπ για τη Γάζα και στο βάθος… το Νόμπελ Ειρήνης - Πώς οι δύο ηγέτες χτίζουν την υστεροφημία τους
Οι δυο αντιπαραθετικές «φωνές» της Δύσης συγκρούστηκαν για άλλη μια φορά χθες, με φόντο την αναγνώριση της Παλαιστίνης - Ο στόχος των δύο ηγετών για την υστεροφημία και η διαφορετική τους προσέγγιση
Ως «ανάμεικτη», αν όχι επεισοδιακή, περιγράφεται η σχέση που έχει οικοδομήσει ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με το Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια, καθώς καθένας εκ των δυο κορυφαίων ηγετών διατηρεί την προσωπική του αντίληψη για το διεθνές σύστημα και τη φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη, οξύνοντας το χάσμα ανάμεσα στον παλιό και τον «νέο κόσμο».
Με τον... Ατλαντικό να τους χωρίζει υπογραμμίζοντας με κάθε ευκαιρία τις σαφείς ιδεολογικές και πολιτικές τους διαφορές, η διάσταση απόψεων μεταξύ τους επανήλθε για άλλη μια φορά χθες, με φόντο την αναγνώριση της Παλαιστίνης. Σταθερά σε ηγετικό ρόλο, ο Γάλλος Πρόεδρος όλο το προηγούμενο διάστημα ανέλαβε σειρά από διπλωματικές πρωτοβουλίες με ζητούμενο ένα παλαιστινιακό κράτος, προσθέτοντας άλλο ένα θέμα στην ατζέντα των πάγιων διαφωνιών του με τον ένοικο του Λευκού Οίκου, ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και το ΝΑΤΟ.
Συγκεκριμένα, η Γαλλία ήρθε να προστεθεί στο συνεχές κρατών, όπως αυτά του «αγγλοσαξωνικού άξονα» (Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία) που κινήθηκαν υπέρ του να αναγνωρίσουν τιο κράτος της Παλαιστίνης τα τελευταία εικοσιτετράωρα, επιλογή που ερμηνεύεται ως κίνηση υψηλού συμβολισμού, εντείνοντας κατακόρυφα την πίεση προς το Ισραήλ και την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα. Δεν είναι, άλλωστε, μόνο η εσωτερική κοινή γνώμη των χωρών- μελών της ΕΕ που συναινεί σε έναν βαθμό λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης σε μια τέτοια απόφαση, αλλά και η δυστοκία εξεύρεσης λύσης στην Ουκρανία. Σε μια συνθήκη, που ο Γάλλος Πρόεδρος προβάλλει ως η «φωνή της Ευρώπης», ανοίγοντας διακριτό βηματισμό και βάζοντας υποθήκες για μια υπερεθνική καριέρα μετά το πέρας της δεύτερης θητείας του το 2027.
Από την άλλη με ένα βραβείο Νόμπελ θα ήθελε να ολοκληρώσει την προεδρική διαδρομή του και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν δίστασε να τοποθετηθεί άλλοτε επικριτικά και άλλοτε δηκτικά, ήδη από τις μέρες της πρώτης θητείας του, απέναντι στο Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, για συγκεκριμένα θέματα.
Κοινός παρανομαστής, εξάλλου, για τους δύο προέδρους αποτελεί η υστεροφημία τους, αν όχι η προώθησή τους σε κάποιο άλλο θεσμικό αξίωμα, καθώς αμφότεροι δεν μπορούν να επανεκλεγούν. Ωστόσο η Παλαιστίνη αποτυπώνει γλαφυρά τη διαφορετική θεώρηση μεταξύ Γαλλίας και ΗΠΑ, αλλά και των δύο πολιτικών ανδρών προσωπικά, όπως φάνηκε στο τέλος της χθεσινής ημέρας.
Μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Γάλλος Πρόεδρος υπεραμύνθηκε της αναγνώρισης της Παλαιστίνης μια ημέρα μετά τη Σύνοδο Κορυφής που διοργανώθηκε προς αυτό τον σκοπό, ενώ προκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, με φόντο ένα Νόμπελ Ειρήνης. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως ήταν «εντελώς λάθος» η ανάγνωση πως πρόκειται ένα δώρο προς τη Χαμάς, λέγοντας στην τοποθέτησή του στον ΟΗΕ πως «βλέπω έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που είναι δραστήριος, που θέλει ειρήνη... που θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά το Νόμπελ Ειρήνης είναι δυνατό μόνο αν σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο». Από πλευράς του, ο Πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε από το ίδιο βήμα τον ισχυρισμό του ότι «είχε τερματίσει επτά ατελείωτους πολέμους» και χαρακτήρισε το ντόμινο αναγνωρίσεων της Παλαιστίνης ως «ανταμοιβή για αυτές τις φρικτές φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένης της 7ης Οκτωβρίου».
Δηλωτική της διαφορετικής οπτικής τους γωνίας ήταν και η ατμόσφαιρα στην κατ' ιδίαν συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη, όπου εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «θα βρούμε λύση» στη Μέση Ανατολή, σε αντιδιαστολή με τον Πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος τόνισε ότι εδώ και δύο χρόνια ο πόλεμος δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Οι Ισραηλινοί «σκότωσαν τους βασικούς ηγέτες της Χαμάς. Εντυπωσιακό επίτευγμα, αλλά έχεις τους ίδιους ηγέτες με την πρώτη ημέρα. Οπότε δεν μπορεί αυτό να γκρεμίσει τη Χαμάς», κατέληξε ο Μακρόν.
Κατεξοχήν πεδίο διαφοροποίησής τους έχει υπάρξει, ωστόσο, η ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς ο Πρόεδρος Μακρόν είναι υπέρμαχος της αυτονομίας της, ενώ έχουν αντιπαρατεθεί ανοιχτά με φόντο τη στήριξη της Ουκρανίας, αλλά και την επόμενη ημέρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ως προς το αυξημένο ποσοστό συμμετοχής των κρατών -μελών στον προϋπολογισμό, με το Γάλλο Πρόεδρο να περιγράφει το ΝΑΤΟ ως «εγκεφαλικά νεκρό».
Macron: "The day after in Gaza needs a political perspective and this is why we recognized Palestine.”— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) September 23, 2025
Trump: "Well I have to say that I'm on the side of Israel. I've been on the side of Israel really my whole life.”
pic.twitter.com/iQnIUKhaP5
Πλάι στον Αγγλοσαξωνικό άξονα
Σκηνικά κρίσης
Με γνώμονα την ασφάλεια, Μακρόν και Τραμπ δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν διαφωνήσει και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, όταν, για παράδειγμα, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ το 2020 ο Πρόεδρος Τραμπ προκάλεσε τον Γάλλο ομολογό του να του «δώσει πίσω μαχητές του ISIS» που ήταν φυλακισμένοι και καταγόταν από την Ευρώπη, με τον Πρόεδρο Μακρόν να επιμένει ότι εξακολουθούν να αποτελούν απειλή. Αλλά και πολύ πρόσφατα, ο ένοικος του Ελιζέ αντέδρασε σθεναρά στην πολιτική των δασμών που έχει υιοθετήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας ως «εκτροπή» για τα μέλη του ΝΑΤΟ να διεξάγουν «εμπορικό πόλεμο» μεταξύ τους.
