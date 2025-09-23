Τραμπ: Η ομιλία μου στον ΟΗΕ έτυχε θερμής υποδοχής, χάλασαν το οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες – Δείτε βίντεο
«Είναι πάντα τιμή να μιλάει κανείς στα Ηνωμένα Έθνη, ακόμα κι αν ο εξοπλισμός τους είναι κάπως ελαττωματικός» έγραψε στο Truth Social – Τα βίντεο που δείχνουν τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε

Στον «θετικό», όπως τον χαρακτηρίζει, αντίκτυπο της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και στα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε, τα οποία «έκαναν τον λόγο του ακόμη πιο ενδιαφέροντα» αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το κοινό του ότι ήταν «μεγάλη τιμή» να μιλήσει ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών, προσέτοντας ότι εστίασε κυρίως σε θέματα ενέργειας και μετανάστευσης, για τα οποία ήδη μιλά εδώ και πολύ καιρό. «Μιλώ για αυτά εδώ και πολύ καιρό και αυτό το Φόρουμ ήταν το καταλληλότερο για να διατυπώσω αυτές τις δύο σημαντικές θέσεις. Ελπίζω να τη δουν όλοι!», έγραψε.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει το κοινό για τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε, καθώς, όπως είπε, το οτοκιού χάλασε και οι κυλιόμενες σκάλες «σταμάτησαν ξαφνικά» καθώς ανέβαινε προς το βήμα. Το αποτέλεσμα των προβλημάτων ήταν μάλλον καλό, κατά την κρίση του Τραμπ, που έκαναν την ομιλία «πιο ενδιαφέρουσα απ’ ότι θα ήταν αλλιώς».

«Είναι πάντα τιμή να μιλάει κανείς στα Ηνωμένα Έθνη, ακόμα κι αν ο εξοπλισμός τους είναι κάπως ελαττωματικός. Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά!», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Το οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες


Πάντως, ουδείς μπορεί να καταλογίσει υπερβολή στον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς βίντεο δείχνουν τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην είσοδό του, με την προπορευόμενη Μελάνια να ανεβαίνει πρώτη τα σκαλιά, με τον Τραμπ, αλλά και την υπόλοιπη συνοδεία να αναγκάζεται να ακολουθήσει.

Όσο για το οτοκιού; Αυτό έσβησε, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε στη Γενική Συνέλευση. Ούτε αυτό έκαμψε το ηθικό του, καθώς μπόρεσε να αυτοσχεδιάσει, αν και απείλησε τον αρμόδιο με «μεγάλα προβλήματα». Ακάθεκτος, συνέχισε την ομιλία του με τοποθετήσεις για την παγκόσμια πολιτική, λέγοντας στους παγκόσμιους ηγέτες ότι οι χώρες τους πηγαίνουν «κατά διαόλου» και σημειώνοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι «απάτη».





