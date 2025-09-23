Τραμπ: Η ομιλία μου στον ΟΗΕ έτυχε θερμής υποδοχής, χάλασαν το οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες – Δείτε βίντεο

«Είναι πάντα τιμή να μιλάει κανείς στα Ηνωμένα Έθνη, ακόμα κι αν ο εξοπλισμός τους είναι κάπως ελαττωματικός» έγραψε στο Truth Social – Τα βίντεο που δείχνουν τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε