Μπαλί: «Παγώνουν» οι άδειες για νέα ξενοδοχεία και εστιατόρια μετά τις φονικές πλημμύρες, 18 οι νεκροί - Στο στόχαστρο η οικοδόμηση σε αγροτικές εκτάσεις

«Έχουν δοθεί εντολές σε όλους τους περιφερειάρχες και δημάρχους του Μπαλί», δήλωσε ο κυβερνήτης Κόστερ.«Αφού διαχειριστούμε τις συνέπειες αυτής της πλημμύρας, θα συνεδριάσουμε ξανά για να σταματήσουμε την έκδοση αδειών και τη χορήγηση εγκρίσεων για ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες εγκαταστάσεις που σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν παραγωγική γη, ιδίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ρύζι».