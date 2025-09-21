Μπαλί: «Παγώνουν» οι άδειες για νέα ξενοδοχεία και εστιατόρια μετά τις φονικές πλημμύρες, 18 οι νεκροί - Στο στόχαστρο η οικοδόμηση σε αγροτικές εκτάσεις
Φημισμένο ως προορισμός χαλάρωσης, το Μπαλί - γνωστό και ως «Νησί των Θεών» - διακατέχεται πλέον από ένα «κύμα» φόβου.

Απρόσμενες και φονικές πλημμύρες έπληξαν το νησί την περασμένη εβδομάδα, σε μια κλίμακα που πολλοί κάτοικοι δηλώνουν πως δεν έχουν ξαναδεί.

Οι πλημμύρες, που κορυφώθηκαν την Τετάρτη, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους, ενώ κατέκλυσαν και κατέστρεψαν σπίτια, βίλες και καταστήματα σε μεγάλες περιοχές του νησιού.

Στον απόηχο της καταστροφής, έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση απαντήσεων.

Πέρα από τη σφοδρή βροχόπτωση, οι αρχές, περιβαλλοντικές οργανώσεις και ντόπιοι εντοπίζουν δύο βασικές αιτίες:

-την υπερανάπτυξη και τα απορρίμματα.

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, επισκέφθηκε τα θύματα των πλημμυρών, διαβεβαιώνοντάς τους – σύμφωνα με αναφορές – ότι θα τύχουν φροντίδας, ενώ η κυβέρνηση θα εξετάσει μακροπρόθεσμα μέτρα για τη βελτίωση της ετοιμότητας απέναντι σε φυσικές καταστροφές.

Κλείσιμο
Στο νησί μετέβη και ο υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας, Χάνιφ Φαϊσάλ Νουρόφικ, ο οποίος τόνισε πως, πέρα από τις έντονες βροχοπτώσεις, βασικός παράγοντας για τις πλημμύρες ήταν και η αλλαγή χρήσης γης γύρω από τις κοίτες των ποταμών.

«Συνολικά, οι λεκάνες απορροής του Μπαλί καλύπτουν περίπου 45.000 εκτάρια, όμως μόλις 1.500 εκτάρια – δηλαδή περίπου το 3% – είναι καλυμμένα με δέντρα», δήλωσε ο υπουργός.

«Ιδανικά, τουλάχιστον το 30% αυτών των περιοχών θα έπρεπε να είναι δασωμένο, ώστε να απορροφά και να συγκρατεί τα νερά της βροχής κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων»

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης του νησιού, Ουαγιάν Κόστερ, ανακοίνωσε ότι από φέτος δεν θα εκδίδονται νέες άδειες για ξενοδοχεία, εστιατόρια ή άλλες τουριστικές υποδομές πάνω σε γόνιμη γη, με έμφαση στους παραδοσιακούς ορυζώνες.

«Έχουν δοθεί εντολές σε όλους τους περιφερειάρχες και δημάρχους του Μπαλί», δήλωσε ο κυβερνήτης Κόστερ.

«Αφού διαχειριστούμε τις συνέπειες αυτής της πλημμύρας, θα συνεδριάσουμε ξανά για να σταματήσουμε την έκδοση αδειών και τη χορήγηση εγκρίσεων για ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες εγκαταστάσεις που σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν παραγωγική γη, ιδίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ρύζι».

