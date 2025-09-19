ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν βιβλία γραμμένα από γυναίκες στα πανεπιστήμια του Αφγανιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
Εκπαίδευση Ταλιμπάν Αφγανιστάν Γυναίκες

Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν βιβλία γραμμένα από γυναίκες στα πανεπιστήμια του Αφγανιστάν

Η απαγόρευση αυτή αποτελεί συνέχεια των μέτρων που εφαρμόζουν οι Ταλιμπάν μετά την επιστροφή τους στην εξουσία

Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν βιβλία γραμμένα από γυναίκες στα πανεπιστήμια του Αφγανιστάν
Γιώργος Χρήστου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε νέο περιοριστικό μέτρο, αφαιρώντας από τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών του Αφγανιστάν βιβλία γραμμένα από γυναίκες συγγραφείς, αλλά και καταργώντας τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων. Μεταξύ αυτών είναι θεματικές που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ έξι από τα μαθήματα που απαγορεύθηκαν αφορούν αποκλειστικά ζητήματα γυναικών.

Συνολικά 140 τίτλοι που έφεραν την υπογραφή γυναικών περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα 680 βιβλία που χαρακτηρίστηκαν «ανησυχητικά», καθώς, όπως ειπώθηκε, περιείχαν «πολιτικές κατά της Σαρία και των Ταλιμπάν». Στα πανεπιστήμια στάλθηκε οδηγία να σταματήσει η διδασκαλία 18 μαθημάτων, με αξιωματούχο του καθεστώτος να δηλώνει ότι «έρχονταν σε σύγκρουση με τις αρχές της Σαρία και την πολιτική του συστήματος».

Η απαγόρευση αυτή αποτελεί συνέχεια των μέτρων που εφαρμόζουν οι Ταλιμπάν μετά την επιστροφή τους στην εξουσία, τέσσερα χρόνια πριν. Την ίδια εβδομάδα, δόθηκε εντολή να διακοπεί το διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών σε τουλάχιστον 10 επαρχίες, με την επίσημη αιτιολόγηση ότι στόχος είναι «η αποτροπή της ανηθικότητας».

Μέτρα με στόχο τις γυναίκες

Οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν οι πιο πληγείσες από τους περιορισμούς. Έχοντας ήδη αποκλειστεί από την εκπαίδευση πέραν της έκτης τάξης, βλέπουν τώρα ακόμη και πανεπιστημιακά αντικείμενα που σχετίζονται με τη θέση τους στην κοινωνία να εξοβελίζονται από το πρόγραμμα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των Ταλιμπάν ότι «σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών σύμφωνα με την αφγανική κουλτούρα και τον ισλαμικό νόμο», μέλος της επιτροπής που αξιολόγησε τα πανεπιστημιακά συγγράμματα επιβεβαίωσε στο BBC Afghan ότι «δεν επιτρέπεται η διδασκαλία όλων των βιβλίων που έχουν γραφτεί από γυναίκες». Οι νέες κατευθύνσεις κοινοποιήθηκαν στα τέλη Αυγούστου.

Σε επιστολή του προς τα ιδρύματα, ο Ζιάουρ Ραχμάν Αριούμπι, αναπληρωτής ακαδημαϊκός διευθυντής του υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, τόνισε πως οι αποφάσεις ελήφθησαν από ομάδα «θρησκευτικών ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων».

Η απαγόρευση δεν περιορίστηκε μόνο σε συγγραφείς γυναικών, αλλά φαίνεται πως επεκτάθηκε και σε έργα Ιρανών συγγραφέων ή εκδοτών. Σύμφωνα με μέλος της επιτροπής, στόχος ήταν να «αποτραπεί η διείσδυση ιρανικού περιεχομένου» στα προγράμματα σπουδών.

Ο κατάλογος που μοιράστηκε στα πανεπιστήμια περιλαμβάνει 679 τίτλους, εκ των οποίων οι 310 είτε προέρχονται από Ιρανούς δημιουργούς είτε έχουν εκδοθεί στο Ιράν. Πανεπιστημιακοί, μιλώντας ανώνυμα στο BBC, υπογράμμισαν ότι η απαγόρευση δημιουργεί μεγάλο κενό στη διδασκαλία, ενώ καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καμπούλ δήλωσε πως πλέον είναι αναγκασμένοι να ετοιμάζουν μόνοι τους κεφάλαια, ακολουθώντας αυστηρά τα «πρέπει» και τα «μη» που επιβάλλει η κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης

Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο

Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι
Γιώργος Χρήστου
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης