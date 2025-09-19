Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν βιβλία γραμμένα από γυναίκες στα πανεπιστήμια του Αφγανιστάν

Οι Ταλιμπάν
προχώρησαν σε νέο περιοριστικό μέτρο, αφαιρώντας από τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών του Αφγανιστάν
βιβλία γραμμένα από γυναίκες συγγραφείς
, αλλά και καταργώντας τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων. Μεταξύ αυτών είναι θεματικές που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης
, ενώ έξι από τα μαθήματα που απαγορεύθηκαν αφορούν αποκλειστικά ζητήματα γυναικών.
Συνολικά 140 τίτλοι
που έφεραν την υπογραφή γυναικών περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα 680 βιβλία
που χαρακτηρίστηκαν «ανησυχητικά», καθώς, όπως ειπώθηκε, περιείχαν «πολιτικές κατά της Σαρία και των Ταλιμπάν». Στα πανεπιστήμια στάλθηκε οδηγία να σταματήσει η διδασκαλία 18 μαθημάτων
, με αξιωματούχο του καθεστώτος να δηλώνει ότι «έρχονταν σε σύγκρουση με τις αρχές της Σαρία και την πολιτική του συστήματος».
Η απαγόρευση αυτή αποτελεί συνέχεια των μέτρων που εφαρμόζουν οι Ταλιμπάν μετά την επιστροφή τους στην εξουσία, τέσσερα χρόνια πριν. Την ίδια εβδομάδα, δόθηκε εντολή να διακοπεί το διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών σε τουλάχιστον 10 επαρχίες, με την επίσημη αιτιολόγηση ότι στόχος είναι «η αποτροπή της ανηθικότητας».
Μέτρα με στόχο τις γυναίκες
Οι γυναίκες
και τα κορίτσια παραμένουν οι πιο πληγείσες από τους περιορισμούς
. Έχοντας ήδη αποκλειστεί από την εκπαίδευση
πέραν της έκτης τάξης, βλέπουν τώρα ακόμη και πανεπιστημιακά αντικείμενα που σχετίζονται με τη θέση τους στην κοινωνία να εξοβελίζονται από το πρόγραμμα.
Παρά τις διαβεβαιώσεις των Ταλιμπάν ότι «σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών σύμφωνα με την αφγανική κουλτούρα
και τον ισλαμικό νόμο», μέλος της επιτροπής που αξιολόγησε τα πανεπιστημιακά συγγράμματα επιβεβαίωσε στο BBC Afghan ότι «δεν επιτρέπεται η διδασκαλία
όλων των βιβλίων που έχουν γραφτεί από γυναίκες». Οι νέες κατευθύνσεις κοινοποιήθηκαν στα τέλη Αυγούστου.
Σε επιστολή του προς τα ιδρύματα, ο Ζιάουρ Ραχμάν Αριούμπι
, αναπληρωτής ακαδημαϊκός διευθυντής του υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, τόνισε πως οι αποφάσεις ελήφθησαν από ομάδα «θρησκευτικών ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων».
Η απαγόρευση δεν περιορίστηκε μόνο σε συγγραφείς γυναικών, αλλά φαίνεται πως επεκτάθηκε και σε έργα Ιρανών
συγγραφέων ή εκδοτών. Σύμφωνα με μέλος της επιτροπής, στόχος ήταν να «αποτραπεί η διείσδυση ιρανικού περιεχομένου» στα προγράμματα σπουδών.
Ο κατάλογος που μοιράστηκε στα πανεπιστήμια
περιλαμβάνει 679 τίτλους
, εκ των οποίων οι 310 είτε προέρχονται από Ιρανούς δημιουργούς είτε έχουν εκδοθεί στο Ιράν. Πανεπιστημιακοί, μιλώντας ανώνυμα στο BBC, υπογράμμισαν ότι η απαγόρευση
δημιουργεί μεγάλο κενό στη διδασκαλία
, ενώ καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καμπούλ δήλωσε πως πλέον είναι αναγκασμένοι να ετοιμάζουν μόνοι τους κεφάλαια, ακολουθώντας αυστηρά τα «πρέπει» και τα «μη» που επιβάλλει η κυβέρνηση των Ταλιμπάν.