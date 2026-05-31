Θύμα του Επστάιν επιτίθεται στο Μπάκιγχαμ, κατηγορεί βασιλικούς αξιωματούχους ότι προστάτευαν τον πρίγκιπα Άντριου
Θύμα του Επστάιν επιτίθεται στο Μπάκιγχαμ, κατηγορεί βασιλικούς αξιωματούχους ότι προστάτευαν τον πρίγκιπα Άντριου
Η Τζέσικα Μάικλς κατηγορεί το Παλάτι ότι «προστάτευε» τον Άντριου, καθώς εντείνονται τα ερωτήματα για το τι γνώριζαν βασιλικοί αξιωματούχοι για καταγγελίες σε βάρος του
Γυναίκα που δηλώνει θύμα του Τζέφρι Επστάιν κατηγορεί το Μπάκιγχαμ ότι αγνόησε προειδοποιήσεις για τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, για τον οποίο έχουν βγει στη δημοσιότητα καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ διευρύνεται η αστυνομική έρευνα για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Τζέσικα Μάικλς, η οποία υποστηρίζει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον καταδικασμένο παιδόφιλο στη Νέα Υόρκη το 1991, όταν ήταν 22 ετών, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, κατηγορώντας τα ότι «προστάτευαν» τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, καθώς εντείνονται τα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζαν οι βασιλικοί αξιωματούχοι για τις καταγγελίες εις βάρος του και πότε ενημερώθηκαν.
Η παρέμβασή της έρχεται μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Παλάτι έλαβε χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα το 2020, μεταξύ των οποίων αλληλογραφία που φέρεται να εγείρει ερωτήματα για τη συμπεριφορά του Άντριου κατά τη δεκαετή θητεία του ως ειδικού εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η Μάικλς υποστήριξε ότι το ίδρυμα δεν αντέδρασε, παρότι είχε ενημερωθεί για πληροφορίες που, κατά την άποψή της, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Άντριου στο στόχαστρο ποινικής έρευνας.
«Πριν από έξι χρόνια, το Παλάτι γνώριζε ότι ο Άντριου δεν ήταν απλώς ένα πρόβλημα, αλλά ότι θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινική έρευνα. Και δεν έκανε τίποτα», δήλωσε στην Telegraph.
Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη τον Φεβρουάριο, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται σε ισχυρισμούς ότι διαβίβαζε εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες στον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ειδικού εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ 2001 και 2011.
Πρόσφατα δημοσιοποιημένα emails φέρονται να δείχνουν ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο ανδρών, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης περισσότερων από τριών εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν.
Τα έγγραφα που προέκυψαν από δικαστικές διαδικασίες και από το υλικό των λεγόμενων «φακέλων Επστάιν» φαίνεται να δείχνουν ότι ο Άντριου προωθούσε επίσημες αναφορές από ταξίδια στο Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ και την Κίνα τον Νοέμβριο του 2010.
Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Τζέσικα Μάικλς, η οποία υποστηρίζει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον καταδικασμένο παιδόφιλο στη Νέα Υόρκη το 1991, όταν ήταν 22 ετών, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, κατηγορώντας τα ότι «προστάτευαν» τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, καθώς εντείνονται τα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζαν οι βασιλικοί αξιωματούχοι για τις καταγγελίες εις βάρος του και πότε ενημερώθηκαν.
Η παρέμβασή της έρχεται μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Παλάτι έλαβε χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα το 2020, μεταξύ των οποίων αλληλογραφία που φέρεται να εγείρει ερωτήματα για τη συμπεριφορά του Άντριου κατά τη δεκαετή θητεία του ως ειδικού εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, το υλικό παραδόθηκε στον Λόρδο Τσάμπερλεϊν, τον ανώτατο αξιωματούχο του βασιλικού οίκου, ως μέρος ενός ευρύτερου αρχείου περίπου 30.000 ηλεκτρονικά μηνύματα.
Jess Michaels, who says she was sexually assaulted by convicted sex offender Jeffrey Epstein in 1991, alleged that Palace officials were aware years ago of material that could have exposed the former prince. https://t.co/iZaSdQonvn— Chris Jukes (@ChrisJukes1) May 31, 2026
Η Μάικλς υποστήριξε ότι το ίδρυμα δεν αντέδρασε, παρότι είχε ενημερωθεί για πληροφορίες που, κατά την άποψή της, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Άντριου στο στόχαστρο ποινικής έρευνας.
«Πριν από έξι χρόνια, το Παλάτι γνώριζε ότι ο Άντριου δεν ήταν απλώς ένα πρόβλημα, αλλά ότι θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινική έρευνα. Και δεν έκανε τίποτα», δήλωσε στην Telegraph.
Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη τον Φεβρουάριο, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
Η έρευνα για τις σχέσεις με τον Επστάιν
Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται σε ισχυρισμούς ότι διαβίβαζε εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες στον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ειδικού εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ 2001 και 2011.
Πρόσφατα δημοσιοποιημένα emails φέρονται να δείχνουν ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο ανδρών, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης περισσότερων από τριών εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν.
Τα έγγραφα που προέκυψαν από δικαστικές διαδικασίες και από το υλικό των λεγόμενων «φακέλων Επστάιν» φαίνεται να δείχνουν ότι ο Άντριου προωθούσε επίσημες αναφορές από ταξίδια στο Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ και την Κίνα τον Νοέμβριο του 2010.
Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι οι ερευνητές εξετάζουν και ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους ο Άντριου φέρεται να επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά προς γυναίκα κατά τη διάρκεια των αγώνων Royal Ascot το 2002.
Νέες καταγγελίες για περιστατικό στο Royal Ascot
Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο των καταγγελιών φέρεται να εργαζόταν τότε ως προσωρινή σερβιτόρα στη διάσημη ιπποδρομιακή διοργάνωση του Μπέρκσαϊρ, κατά τη χρονιά του Χρυσού Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ.
Εκείνη την περίοδο, ο Άντριου ήταν ενεργό ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας και συμμετείχε στις εκδηλώσεις μαζί με τους αδελφούς του, τον τότε διάδοχο του θρόνου και τον πρίγκιπα Έντουαρντ.
Οι νέοι αυτοί ισχυρισμοί αναζωπυρώνουν τις συζητήσεις γύρω από τη σχέση του με τον Έπσταϊν, η οποία βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της δημοσιότητας.
Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρι, μία από τις πιο γνωστές κατήγορες του Έπσταϊν, είχε υποστηρίξει ότι είχε εξαναγκαστεί να συνευρεθεί με τον Άντριου όταν ήταν 17 ετών. Ο ίδιος αρνήθηκε επανειλημμένα τους ισχυρισμούς της και δήλωσε ότι δεν τη συνάντησε ποτέ.
Η Μάικλς υποστήριξε ότι η φερόμενη αδράνεια του Παλατιού είχε συνέπειες που ξεπερνούν την ίδια την έρευνα.
«Προστατεύοντας τον, αμφισβητούσαν τη Βιρτζίνια»
«Προστατεύοντάς τον, αμφισβητούσαν εκείνη. Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρι έλεγε την αλήθεια και δεν έζησε για να τους δει να το παραδέχονται. Αυτό μου ραγίζει την καρδιά και θα έπρεπε να ραγίζει την καρδιά όλων», δήλωσε.
«Αυτό κάνουν οι θεσμοί. Προστατεύουν ισχυρούς άνδρες και αφήνουν τους ανθρώπους που έβλαψαν να σηκώνουν το βάρος των συνεπειών».
Παράλληλα χαιρέτισε την απόφαση των βρετανικών αρχών να ερευνήσουν τον Άντριου, επικρίνοντας όμως τα χρόνια αδράνειας που, όπως υποστηρίζει, προηγήθηκαν.
«Χαίρομαι που το Ηνωμένο Βασίλειο ερευνά επιτέλους την υπόθεση. Άργησε πολύ, αλλά είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει. Την ίδια στιγμή, η δική μας κυβέρνηση μας αναγνωρίζει ως θύματα, προστατεύει τους άνδρες που μας έβλαψαν και εξακολουθεί να μας αντιμετωπίζει σαν να είμαστε εμείς το πρόβλημα», είπε.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις. Η βουλευτής των Εργατικών για το York Central, Ρέιτσελ Μάσκελ, δήλωσε ότι οι τελευταίες εξελίξεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη λογοδοσία θεσμών που συνδέονται με τη μοναρχία.
Αιτήματα για δημόσια έρευνα
Μιλώντας στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4, ανέφερε: «Το πλέγμα των αποκαλύψεων γίνεται ολοένα και πιο σκοτεινό και γι’ αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξουσίας, αλλά και της κατάχρησης εξουσίας σε υψηλά αξιώματα».
Η ίδια ζήτησε τη διενέργεια δημόσιας έρευνας και πρότεινε τη συμμετοχή μελών και των δύο σωμάτων του βρετανικού κοινοβουλίου στην εξέταση του τρόπου λειτουργίας του βασιλικού οίκου.
«Το σύστημα που έχει οικοδομηθεί γύρω από τον βασιλικό οίκο πρέπει να επανεξεταστεί», τόνισε.
Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται επίσης σε ισχυρισμούς ότι ο Άντριου διαβίβαζε αλληλογραφία στον επιχειρηματία Τζόναθαν Ρόουλαντ, στενό συνεργάτη του και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Banque Havilland, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικού απεσταλμένου.
Η στάση του Παλατιού
Η εμφάνιση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων έχει αναζωπυρώσει τα ερωτήματα σχετικά με το εάν οι αξιωματούχοι του Παλατιού προχώρησαν σε οποιαδήποτε ενέργεια αφού φέρονται να ενημερώθηκαν για το υλικό το 2020.
Ερωτηθέν από το BBC σχετικά με την αλληλογραφία, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ απάντησε: «Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα που αφορά τον κ. Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, δεν είναι δυνατόν να προβούμε σε οποιοδήποτε σχόλιο για τα ζητήματα αυτά».
Το Παλάτι έχει δεχθεί και νέα αιτήματα για σχολιασμό της υπόθεσης.
Παράλληλα, ο βασιλιάς Κάρολος έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την αστυνομική έρευνα που αφορά τον αδελφό του.
Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν υλικό που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στην πρώην κατοικία του Άντριου στο Royal Lodge του Ουίνδσορ, καθώς και στη σημερινή του κατοικία στο κτήμα Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ, στο πλαίσιο της διευρυνόμενης έρευνας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα