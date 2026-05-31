Μακρόν: Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στον Λίβανο, επείγει να σιγήσουν τα όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Γαλλία Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Λίβανος

Μακρόν: Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στον Λίβανο, επείγει να σιγήσουν τα όπλα

Είναι θεμελιώδους σημασίας να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με ηγέτες του αραβικού κόσμου

Μακρόν: Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στον Λίβανο, επείγει να σιγήσουν τα όπλα
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε σήμερα ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στον νότιο Λίβανο» και έκρινε ότι «επείγει να σιγήσουν τα όπλα, όλα και οριστικά», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι «είναι θεμελιώδους σημασίας να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπιν Τάρικ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο το βράδυ κατεπειγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στον Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και κατέλαβε το εμβληματικό, μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ.

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις λιβανέζικες αρχές, στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν την κυριαρχία του κράτους στο σύνολο του εδάφους της χώρας», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος επέμεινε ότι θα πρέπει να δοθεί «προτεραιότητα» στην επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και να ανοίξει αμέσως ξανά τα Στενά του Ορμούζ «χωρίς καμία προϋπόθεση».

«Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις για μια συμφωνία για τα άλλα θέματα, ιδίως για το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα (του Ιράν) και την περιφερειακή σταθερότητα», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι η Γαλλία «είναι έτοιμη» να αναλάβει τις ευθύνες της, «βοηθώντας στην επανέναρξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με την ανεξάρτητη πολυεθνική αποστολή» που συγκροτεί μαζί με τη Βρετανία.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης