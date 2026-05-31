Τραγωδία στην Ολλανδία: Άνδρας σκοτώθηκε πέφτοντας από αερόστατο
Ο δήμος οργάνωσε μια συνεδρία με ψυχολόγους για τους κατοίκους της περιοχής Ζούντερτ που υπέστησαν σοκ από το συμβάν
Ένας άνδρας σκοτώθηκε στην Ολλανδία, πηδώντας από αερόστατο, ανακοίνωσε ο δήμος του Ζούντερτ, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου βρέθηκε ο νεκρός, στον κήπο ενός σπιτιού.
«Το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε ένα θανάσιμο συμβάν, ένας άνθρωπος πήδηξε από αερόστατο πάνω από το Ζούντερτ. Ο άνθρωπος έπεσε σε έναν κήπο και σκοτώθηκε» ανέφερε η δήμαρχος στον λογαριασμό της στο Facebook.
«Οι σκέψεις μας είναι με τους πενθούντες, με τον χρήστη του αεροστάτου και τους άλλους επιβάτες», πρόσθεσε.
Ο δήμος οργάνωσε μια συνεδρία με ψυχολόγους για τους κατοίκους της περιοχής που υπέστησαν σοκ από το συμβάν.
