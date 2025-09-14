Η «κρατική τρομοκρατία» του Ισραήλ δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, δηλώνει ο πρωθυπουργός του Κατάρ
Κατάρ Ισραήλ Χαμάς Ντόχα

Η «κρατική τρομοκρατία» του Ισραήλ δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, δηλώνει ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο Αλ-Θανί χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση «κρατική τρομοκρατία», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «δεν έχει κανένα όριο» στις ενέργειές του

Η «κρατική τρομοκρατία» του Ισραήλ δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, δηλώνει ο πρωθυπουργός του Κατάρ
Μιλώντας στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση για την έκτακτη αραβο-ισλαμική σύνοδο κορυφής στη Ντόχα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ Αλ-Θανί δήλωσε ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των ηγετών της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα δεν θα εμποδίσει τη χώρα του να συνεχίσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μαζί με τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο.

Ο Αλ-Θάνι χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση «κρατική τρομοκρατία», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «δεν έχει κανένα όριο» στις ενέργειές του. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίθεση αυτή αποτελεί «πλήγμα κατά της ίδιας της αρχής της μεσολάβησης», επισημαίνοντας πως το Ισραήλ ενθαρρύνεται από την απουσία συνεπειών για τις ενέργειές του.

Η έκτακτη σύνοδος κορυφής ξεκινά αύριο στη Ντόχα και αναμένεται να συνοδευθεί από σκληρή κριτική προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, ενδέχεται να υπάρξουν και συγκεκριμένα βήματα από χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Τελ Αβίβ.

