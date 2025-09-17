Ινδί: Φονικές κατολισθήσεις μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις - Τουλάχιστον 15 οι νεκροί, δείτε βίντεο
Σε 16 ανέρχονται οι αγνοούμενοι στο κρατίδιο Ουτάρακαντ
Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί και 16 οι αγνοούμενοι από τις κατολισθήσεις και τις σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο κρατίδιο Ουτάρακαντ στην Ινδία.
Βίντεο έχουν καταγράψει τα λασπόνερα να έχουν κατακλύσει την πόλη Σαχαστραντχάρα προκαλώντας καταστροφές σε καταστήματα, δρόμους και κατοικίες με πολίτες να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο.
«Το κατάστημά μου παρασύρθηκε από το νερό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI κάτοικος τη περιοχής.
Δεκατρία πτώματα ανασύρθηκαν την Τρίτη από την Ντεχραντούν και από ένα στις περιοχές Πιτοραγκάρ και Ναϊνιτάλ, έγραψε η εφημερίδα Indian Express.
Στο Ουτάρακαντ σημειώνονται συχνά πλημμύρες και κατολισθήσεις, τις οποίες κάποιοι ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Τον Αύγουστο πλημμύρες και ένα κύμα λάσπης κατέκλυσαν το χωριό Νταράλι του κρατιδίου αυτού και σύμφωνα με τις αρχές 60 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.
