Ινδί: Φονικές κατολισθήσεις μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις - Τουλάχιστον 15 οι νεκροί, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Κατολισθήσεις Νεκροί Βροχοπτώσεις

Ινδί: Φονικές κατολισθήσεις μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις - Τουλάχιστον 15 οι νεκροί, δείτε βίντεο

Σε 16 ανέρχονται οι αγνοούμενοι στο κρατίδιο Ουτάρακαντ

Ινδί: Φονικές κατολισθήσεις μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις - Τουλάχιστον 15 οι νεκροί, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί και 16 οι αγνοούμενοι από τις κατολισθήσεις και τις σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο κρατίδιο Ουτάρακαντ στην Ινδία.

Βίντεο έχουν καταγράψει τα λασπόνερα να έχουν κατακλύσει την πόλη Σαχαστραντχάρα προκαλώντας καταστροφές σε καταστήματα, δρόμους και κατοικίες με πολίτες να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο.

India: Flash floods in Uttarakhand | DW News


«Το κατάστημά μου παρασύρθηκε από το νερό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI κάτοικος τη περιοχής.

Δεκατρία πτώματα ανασύρθηκαν την Τρίτη από την Ντεχραντούν και από ένα στις περιοχές Πιτοραγκάρ και Ναϊνιτάλ, έγραψε η εφημερίδα Indian Express.

Uttarakhand Landslide: Heavy Rains Caused Flash Floods in Dehradun| Tamsa River Overflows | GRAVITAS


Κλείσιμο
Στο Ουτάρακαντ σημειώνονται συχνά πλημμύρες και κατολισθήσεις, τις οποίες κάποιοι ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Τον Αύγουστο πλημμύρες και ένα κύμα λάσπης κατέκλυσαν το χωριό Νταράλι του κρατιδίου αυτού και σύμφωνα με τις αρχές 60 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη

Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη

«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης