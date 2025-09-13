Καταργεί ο Ισημερινός την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης - Δεν έφτανε σε όσους την είχαν ανάγκη, λέει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση του Ισημερινού ανακοίνωσε πως, με στόχο την ανακατανομή πόρων σε κοινωνικά προγράμματα.«Επί δεκαετίες, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αντιπροσώπευε», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.Σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα αυξηθεί στα 2,80 δολάρια το γαλόνι από το Σάββατο έως τις 11 Δεκεμβρίου. Θα ακολουθήσει η ενεργοποίηση μηχανισμού σταθεροποίησης τιμών για την προστασία των καταναλωτών από τις διακυμάνσεις των τιμών παγκοσμίως.Περικοπές στις επιδοτήσεις έχουν προκαλέσει αναταραχή στο παρελθόν, αλλά η κυβέρνηση διαβεβαίωσε πως τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς θα παραμείνουν αμετάβλητα και για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν 220 εκατομμύρια δολάρια.Η σχεδιαζόμενη ανακατανομή πόρων αφορά διεύρυνση κοινωνικών επιδομάτων, ταχύτερες επιστροφές φόρων και οικονομική ενίσχυση μικρών παραγωγών, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισημερινού.