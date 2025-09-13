Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Καταργεί ο Ισημερινός την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης - Δεν έφτανε σε όσους την είχαν ανάγκη, λέει η κυβέρνηση
Το κόστος ξεπερνούσε το 1 δισ. δολάρια τον χρόνο
Η κυβέρνηση του Ισημερινού ανακοίνωσε πως θα καταργήσει την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο την ανακατανομή πόρων σε κοινωνικά προγράμματα.
«Επί δεκαετίες, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αντιπροσώπευε δημοσιονομική επιβάρυνση 1,1 δισ. δολαρίων, χωρίς πραγματικά να φθάνει σε όσους την είχαν ανάγκη», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
Σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα αυξηθεί στα 2,80 δολάρια το γαλόνι από το Σάββατο έως τις 11 Δεκεμβρίου. Θα ακολουθήσει η ενεργοποίηση μηχανισμού σταθεροποίησης τιμών για την προστασία των καταναλωτών από τις διακυμάνσεις των τιμών παγκοσμίως.
Περικοπές στις επιδοτήσεις έχουν προκαλέσει αναταραχή στο παρελθόν, αλλά η κυβέρνηση διαβεβαίωσε πως τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς θα παραμείνουν αμετάβλητα και για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν 220 εκατομμύρια δολάρια.
Η σχεδιαζόμενη ανακατανομή πόρων αφορά διεύρυνση κοινωνικών επιδομάτων, ταχύτερες επιστροφές φόρων και οικονομική ενίσχυση μικρών παραγωγών, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισημερινού.
