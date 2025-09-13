Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ισχυρίζεται ότι αποκρούστηκε η επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στο Σούμι

Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Οι εχθροπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές συνεχίζονται, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν την επίθεσή τους, υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ύστερα από σφοδρές μάχες πολλών μηνών, το Κίεβο ισχυρίζεται πως ο ουκρανικός στρατός σταμάτησε την προώθηση ρωσικών δυνάμεων στη περιφέρεια Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας.
«Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι η ρωσική επιθετική επιχείρηση αποκρούστηκε πλήρως από τις δυνάμεις μας», δήλωσε ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram κατόπιν διαβουλεύσεων με την ηγεσία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι εχθροπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές συνεχίζονται, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν την επίθεσή τους, υποστήριξε ο Ζελένσκι.
Τον Ιούνιο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε διακηρύξει πως τα ρωσικά στρατεύματα πρέπει να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας περίπου 10 χιλιομέτρων στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη διασυνοριακή επίθεση ανάλογη με την περυσινή στο Κουρσκ.
Σύμφωνα με Oυκρανούς στρατιωτικούς αναλυτές, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν έκταση περίπου 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιφέρεια Σούμι. Τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τα στρατεύματα της Μόσχας έχουν καταλάβει σχεδόν το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας.
