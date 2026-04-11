Στο Πακιστάν με τις φωτογραφίες των νεκρών παιδιών της Μινάμπ η ιρανική αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ
Το Σάββατο αρχίζουν οι συζητήσεις εν μέσω απειλών από τον Ντόναλντ Τραμπ για νέα πλήγματα αν δεν υπάρξει συμφωνία
Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή την άφιξη στο Ισλαμαμπάντ της ιρανικής αντιπροσωπείας υπό τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για συνομιλίες με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Το Πακιστάν δήλωσε ότι ελπίζει οι πλευρές να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαβουλεύσεις και επανέλαβε την επιθυμία του «να συνεχίσει να διευκολύνει τις πλευρές προς την επίτευξη διαρκούς και βιώσιμης επίλυσης της σύγκρουσης».
Λίγο νωρίτερα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι θα παρίσταντο στις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προτού αφιχθεί η ιρανική αντιπροσωπεία στη χώρα του.
Ο Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του έδειξε ότι «συνεπιβάτες» στην πτήση ήταν τα 168 παιδιά που σκοτώθηκαν στο σχολείο της Μινάμπ κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου
«Οι σύντροφοί μου στην πτήση», έγραψε ενώ ανέβασε μια φωτογραφία με τον ίδιο μπροστά στις φωτογραφίες των παιδιών που ήταν τοποθετημένες στα καθίσματα του αεροσκάφους.
Ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, που ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ταξιδεύει για το Πακιστάν, το Ιράν δήλωσε ότι απαιτεί κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και την αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων πριν από οποιαδήποτε συνομιλία με την Ουάσινγκτον, δημιουργώντας έτσι μια αμφιβολία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή σε συνέντευξη στην εφημερίδα New York Post ότι ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει νέα πλήγματα στο Ιράν, εάν οι συνομιλίες που αρχίζουν στο Πακιστάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία.
«Ξεκινάμε όλα από την αρχή. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που κατασκευάστηκαν ποτέ, ακόμα καλύτερα από αυτά που είχαμε πριν, όταν ήδη τα είχαμε ανατινάξει όλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με την εφημερίδα.
«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα τα χρησιμοποιήσουμε, και θα τα χρησιμοποιήσουμε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο», απείλησε.
همراهان من در این پرواز#Minab168 pic.twitter.com/xvXmDlSDiF— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
