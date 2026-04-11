Η Κολομβία ανταποδίδει στον Ισημερινό τους τελωνειακούς δασμούς 100%

Οι δυο χώρες έχουν εμπλακεί τους τελευταίους μήνες σε εμπορικό πόλεμο

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει στο 100% τους τελωνειακούς δασμούς στα αγαθά που εισάγονται από τον Ισημερινό, ανταποδίδοντας το μέτρο που αναγγέλθηκε μια ημέρα νωρίτερα από το Κίτο, εν μέσω διπλωματικής κρίσης μεταξύ των γειτόνων.

Οι δυο χώρες έχουν εμπλακεί τους τελευταίους μήνες σε εμπορικό πόλεμο, καθώς το Κίτο κατηγορεί την Μπογοτά πως δεν κάνει τίποτα για να καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων στα σύνορά τους, μήκους περίπου 600 χιλιομέτρων.

Η κυβέρνηση του Ισημερινού ανήγγειλε την Πέμπτη την αύξηση από το 50 στο 100% των τελωνειακών δασμών στα προϊόντα που εισάγονται από την Κολομβία, εξωθώντας τον Κολομβιανό πρόεδρο, τον σοσιαλδημοκράτη Γουστάβο Πέτρο, να δώσει εντολή να επιστρέψει «αμέσως» στην Μπογοτά η πρεσβεύτρια της χώρας στο Κίτο.

Η κολομβιανή κυβέρνηση έχει ανταποδώσει σε όλες τις περιπτώσεις τους επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς που ανακοινώθηκαν από την άλλη πλευρά από την αρχή της χρονιάς: από το 30%, αυξήθηκαν στο 50% και από την 1η Μαΐου θα φθάσουν στο 100%.

«Εξαντλήσαμε τις διπλωματικές προσπάθειες», τόνισε η Κολομβιανή υπουργός Εμπορίου Ντιάνα Μοράλες, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών της που αναγγέλλει την ανταπόδοση του μέτρου της κυβέρνησης του προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα.

Η κρίση στη διμερή σχέση κλιμακώθηκε περαιτέρω αφού ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας χαρακτήρισε στην αρχή της εβδομάδας «πολιτικό κρατούμενο» πρώην αντιπρόεδρο του Ισημερινού από το 2013 ως το 2018, Χόρχε Γκλας.

Ο πρώην αντιπρόεδρος, υπό τους πρώην προέδρους Ραφαέλ Κορέα και Λενίν Μορένο, άκουσε να του απαγγέλλεται πέρυσι νέα ποινή κάθειρξης 13 ετών σε νέα δίκη για υπόθεση διαφθοράς.

Η απόφαση του Κίτο για την αύξηση των δασμών από τον Μάιο ακολούθησε τη διαπίστωση ότι η Μπογοτά δεν εφαρμόζει «σθεναρά και αποτελεσματικά μέτρα ως προς την ασφάλεια των συνόρων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παραγωγής, Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων του Ισημερινού.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Νομπόα άρχισε τον εμπορικό πόλεμο με την Κολομβία στην αρχή της χρονιάς, προσάπτοντας στην Μπογοτά έλλειψη συνεργασίας στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Μέσω της επικράτειας του Ισημερινού διέρχεται και εξάγεται κατά εκτιμήσεις περίπου το 70% της κοκαΐνης που διακινούν εγκληματικές οργανώσεις από τους γείτονές του, την Κολομβία και το Περού· πρόκειται τις δυο χώρες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την παραγωγή της ουσίας αυτής.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός σπαράσσεται από συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών που έχουν απογειώσει τον δείκτη των ανθρωποκτονιών, που πλέον βρίσκεται σε πρωτοφανές επίπεδο (52/100.000 κατοίκους).

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

