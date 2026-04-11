Γνωστή από ριάλιτι μόδας και τον χώρο του modeling η εγγονή πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται οδηγείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού και πρώην υπουργού ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η οποία συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, έπειτα από έλεγχο των αρχών στο κέντρο της Αθήνας.Η νεαρή γυναίκα είχε γίνει γνωστή τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι μόδας, ενώ είχε ήδη παρουσία στον χώρο του modeling από μικρή ηλικία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ από τα 14 της χρόνια και σταδιακά απέκτησε επαγγελματική παρουσία στον χώρο της μόδας.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι επαφές της μητέρας της με τον χώρο της μόδας συνέβαλαν στην επαγγελματική της πορεία, ενώ η εικόνα της και η αναγνωρισιμότητα που απέκτησε λειτούργησαν ενισχυτικά για την περαιτέρω εξέλιξή της. Στο διάστημα που ακολούθησε συμμετείχε σε επιδείξεις μόδας και φωτογραφίσεις, ενώ είχε συνεργασίες με γνωστούς σχεδιαστές. Παράλληλα, φέρεται να είχε παρακολουθήσει και μαθήματα υποκριτικής, προτού στραφεί τελικά περισσότερο προς το styling και το fashion blogging.Η σύλληψη σημειώθηκε περίπου στις 02:20 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν η 26χρονη και ο φίλος της εντοπίστηκαν από αστυνομικούς στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Κατά πληροφορίες, στην κατοχή του νεαρού άνδρα βρέθηκαν ένα στιλέτο, ένα φυσίγγιο και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.Πληροφορίες αναφέρουν ότι ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν και στην κατοχή της 26χρονης. Μετά τη σύλληψή τους, και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία.Η υπόθεση αναμένεται πλέον να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με την 26χρονη και τον φίλο της να οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να εξεταστούν τα στοιχεία της δικογραφίας και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.