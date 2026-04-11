Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το μονοπάτι που οδηγεί σε ντέρμπι «αιωνίων» στα Play Offs της Euroleague

Η ήττα του Παναθηναϊκού στην Ισπανία κόντρα στην εντυπωσιακή Βαλένθια άλλαξε τις ισορροπίες και έβαλε… φωτιά στα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής. Από εκεί που κρατούσε την κατάσταση στα χέρια του, πλέον μπαίνει σε μια διαδικασία... αναμονής, με το βλέμμα όχι μόνο στο δικό του αποτέλεσμα, αλλά και στα υπόλοιπα παιχνίδια που θα καθορίσουν την τελική κατάταξη.Το μόνο σίγουρο είναι πως το «τριφύλλι» έχει μπλέξει για τα καλά. Με τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής και το «διπλό» της Ζάλγκιρις κόντρα στην Παρτίζαν, οι «πράσινοι» βρέθηκαν εκτός εξάδας και πολύ κοντά στο σενάριο των Play Ins και από τη στιγμή που τίποτα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους ίδιους, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.Απέναντι σε αυτό το τοπίο, υπάρχει ένα σενάριο που πλέον συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες. Ένα ντέρμπι «αιωνίων» στα Play Offs της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός, έχει κάνει τη δουλειά του και με νίκη απέναντι στην Αρμάνι ή σε περίπτωση που η Βαλένθια στραβοπατήσει, «κλειδώνει» την κορυφή. Ακόμα κι αν δεν τα καταφέρει, δεν πέφτει κάτω από τη 2η θέση. Αυτό σημαίνει ότι θα περιμένει αντίπαλο από τη ζώνη των Play Ins, δηλαδή από τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 7η έως τη 10η θέση.Και εδώ ακριβώς μπαίνει ο Παναθηναϊκός στο κάδρο... Αν οι «πράσινοι» δεν καταφέρουν να μπουν στην εξάδα και καταλήξουν στην 7η ή την 8η θέση, τότε θα χρειαστεί να περάσουν από τη διαδικασία των Play Ins. Εκεί θα έχουν δύο ευκαιρίες για να προκριθούν στα Play Offs. Ως 7οι θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας και θα χρειάζονται μία νίκη για να μπουν στην οκτάδα. Ως 8οι, η διαδρομή γίνεται πιο δύσκολη, αλλά και πάλι υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, καθώς σε περίπτωση ήττας από τον 7ο, θα δώσουν μία τελευταία «μάχη» απέναντι στον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ των θέσεων 9-10.. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν προκριθούν μέσω αυτής της διαδικασίας, τότε είναι πολύ πιθανό να «πέσουν» πάνω στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα βρίσκεται στο Νο1 ή στο Νο2 της κατάταξης.Με απλά λόγια. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει από τα Play Ins, τότε αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες να συναντήσει τον Ολυμπιακό στα Play Offs. Χρειάζονται συγκεκριμένοι συνδυασμοί αποτελεσμάτων, τόσο για την τελική θέση του Παναθηναϊκού όσο και για το πλασάρισμα των υπόλοιπων ομάδων. Όμως το σίγουρο είναι πώς ο «εμφύλιος» δεν είναι απλώς μια θεωρητική κουβέντα είναι ένα ενδεχόμενο που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και μάλιστα αρκετά ρεαλιστικό, ώστε να δούμε 3, 4 ή και 5 ακόμα παίχνίδια ανάμεσα στους... αιώνιους αντιπάλους με φόντο το Final Four της Αθήνας.* Ολυμπιακός 25-12* Βαλένθια 24-13* Ρεάλ Μαδρίτης 23-14* Φενέρμπαχτσε 23-14Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14Ζάλγκιρις 22-15Ερυθρός Αστέρας 21-16