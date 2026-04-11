Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Ο Τραμπ παρουσίασε τα σχέδιά του για μια τεράστια αψίδα στην Ουάσινγκτον
Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε την Παρασκευή τα σχέδια μιας αψίδας ύψους 76 μέτρων που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να κατασκευαστεί στην Ουάσινγκτον.
Το νέο μνημείο θα είναι «η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ και ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ Αψίδα του Θριάμβου, σε ολόκληρο τον κόσμο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχει υποβάλει επίσημα τα σχέδια στην Επιτροπή Καλών Τεχνών, ένα σώμα αποτελούμενο από συμμάχους του Τραμπ, το οποίο θα εξετάσει την πρόταση την επόμενη εβδομάδα
Η αψίδα είναι ένα από τα αμφιλεγόμενα έργα του Τραμπ για να αναδιαμορφώσει την Ουάσιγκτον σύμφωνα με το δικό του στυλ, γράφει το BBC.
Αν εγκριθεί θα είναι κτίσμα με μεγαλύτερο ύψος από το κτίριο του Καπιτωλίου ή το μνημείο για τον Τζορτζ Ουάσινγκτον.
Φυσικά υπάρχουν και οι χρυσές λεπτομέρειες που τόσο αρέσουν στον Ντόναλντ Τραμπ: μια χρυσή επιγραφή «Ένα έθνος κάτω από τον Θεό», δύο χρυσοί αετοί (το έμβλημα των ΗΠΑ), μια Νίκη με χρυσά φτερά και χρυσοί λέοντες.
