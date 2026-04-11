Ο Τραμπ παρουσίασε τα σχέδιά του για μια τεράστια αψίδα στην Ουάσινγκτον

Μεγάλο Σάββατο: Το ωράριο των καταστημάτων, τι ώρες θα λειτουργήσουν και πότε κλείνουν τα σούπερ μάρκετ

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε την Παρασκευή τα σχέδια μιας αψίδας ύψους 76 μέτρων που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να κατασκευαστεί στην Ουάσινγκτον.

Το νέο μνημείο θα είναι «η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ και ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ Αψίδα του Θριάμβου, σε ολόκληρο τον κόσμο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχει υποβάλει επίσημα τα σχέδια στην Επιτροπή Καλών Τεχνών, ένα σώμα αποτελούμενο από συμμάχους του Τραμπ, το οποίο θα εξετάσει την πρόταση την επόμενη εβδομάδα

Η αψίδα είναι ένα από τα αμφιλεγόμενα έργα του Τραμπ για να αναδιαμορφώσει την Ουάσιγκτον σύμφωνα με το δικό του στυλ, γράφει το BBC.

Αν εγκριθεί θα είναι κτίσμα με μεγαλύτερο ύψος από το κτίριο του Καπιτωλίου ή το μνημείο για τον Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Φυσικά υπάρχουν και οι χρυσές λεπτομέρειες που τόσο αρέσουν στον Ντόναλντ Τραμπ:  μια χρυσή επιγραφή «Ένα έθνος κάτω από τον Θεό», δύο χρυσοί αετοί (το έμβλημα των ΗΠΑ), μια Νίκη με χρυσά φτερά και χρυσοί λέοντες.

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Δείτε Επίσης