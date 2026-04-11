Πρώτη Ανάσταση στην Κωνσταντινούπολη: Κατανυκτική ατμόσφαιρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, δείτε βίντεο
Με μαζική συμμετοχή πιστών τελέστηκε η Πρώτη Ανάσταση στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε φέτος η Πρώτη Ανάσταση στην Κωνσταντινούπολη, με πλήθος πιστών να συγκεντρώνεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος.
Το κλίμα ήταν κατανυκτικό αλλά και ελπιδοφόρο, καθώς οι πιστοί κρατούσαν δάφνες, σύμβολο νίκης και αναγέννησης, τιμώντας το μήνυμα της ζωής που υπερισχύει του θανάτου.
Όπως φαίνεται στις εικόνες από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η συμμετοχή των πιστών ήταν μαζική, ενώ η παρουσία των δαφνών προσέδωσε ξεχωριστό συμβολισμό στον εορτασμό της Πρώτης Ανάστασης.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα