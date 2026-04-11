Βάρη: Βίντεο από τη στιγμή που οι διαρρήκτες φεύγουν με τα κλοπιμαία, τους πήραν στο κυνήγι οι ιδιοκτήτες
Επέστρεφαν από τον Επιτάφιο όταν είδαν τρία άτομα, με κουκούλες, να τρέχουν προς το βουνό και να επιβιβάζονται σε ένα λευκό SUV στο οποίο τους περίμεναν οι δύο συνεργοί τους
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ στην Βάρη όπου οι κάτοικοι βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους τρεις διαρρήκτες οι οποίοι είχαν εισβάλει σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Σίφνου και διέφευγαν προς το βουνό.
Τόσο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που έγινε στόχος όσο και οι γείτονές του επέστρεφαν από τον Επιτάφιο όταν είδαν τρία άτομα, με κουκούλες, να τρέχουν προς το βουνό και να επιβιβάζονται σε ένα λευκό SUV στο οποίο τους περίμεναν οι δύο συνεργοί τους.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται το λευκό ΙΧ των δραστών να κινείται επί της οδού Γραβιάς και να στρίβει προς την οδό Σίφνου.
Στα επόμενα λεπτά οι διαρρήκτες υποβιβάζονται από το όχημα το οποίο φεύγει από το σημείο και κατευθύνεται προς μια αλάνα, σε κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία.
Στη συνέχεια διακρίνονται οι κάτοικοι της γειτονιάς οι οποίοι, επιστρέφοντας από την περιφορά του Επιταφίου, βλέπουν τους κακοποιούς να τρέχουν και καλούν σε βοήθεια.
Κάποιοι τρέχουν προς την κάτω πλευρά για να βρουν τους συνεργούς τους αλλά οι διαρρήκτες επιβιβάζονται στο λευκό αυτοκίνητο και γίνονται "καπνός".
Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος μπήκε στο σπίτι και βρήκε τα δωμάτια άνω-κάτω ενώ αντιλήφθηκε πως λείπουν χρήματα και κοσμήματα.
Οι δράστες είχαν ξηλώσει τα καλώδια του συναγερμού καθώς και τα καλώδια από το μόντεμ ώστε να μην καταγράφουν από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού.
