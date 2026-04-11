Στενά του Ορμούζ: Ένα ελληνικό και δύο κινεζικά supertankers επιχειρούν διέλευση εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
Στενά του Ορμούζ: Ένα ελληνικό και δύο κινεζικά supertankers επιχειρούν διέλευση εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
Εφόσον και τα τρία πλοία ολοκληρώσουν τη διέλευση το Σάββατο, διαδικασία που διαρκεί περίπου 8 ώρες, θα πρόκειται για την ημέρα με τη μεγαλύτερη έξοδο πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου
Δύο κινεζικά υπερδεξαμενόπλοια φορτωμένα με αργό πετρέλαιο φαίνεται να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες μετά τη διέλευση ελληνικού πλοίου από την ίδια θαλάσσια οδό, σε μια εξέλιξη που υποδηλώνει αισθητή αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Εφόσον και τα τρία πλοία ολοκληρώσουν τη διέλευση το Σάββατο — μια διαδικασία που διαρκεί περίπου οκτώ ώρες — θα πρόκειται για την ημέρα με τη μεγαλύτερη έξοδο πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου, όταν η κυκλοφορία είχε σχεδόν παγώσει στις αρχές Μαρτίου.
Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θεωρείται κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, καθώς το κλείσιμό τους έχει στερήσει από τις διεθνείς αγορές εκατομμύρια βαρέλια προσφοράς. Την ίδια ώρα, ΗΠΑ και Ιράν ξεκινούν σήμερα ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.
Το ελληνικό πλοίο είχε προορισμό τη Μαλαισία, τα μέσα της οποίας μετέδωσαν την Παρασκευή ότι δόθηκε άδεια αναχώρησης για τα πλοία της χώρας. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι επιτρέπει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί σχετική έγκριση.
Οι εταιρείες διαχείρισης των πλοίων δεν απάντησαν ή δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.
Πηγή: newmoney.gr
Εφόσον και τα τρία πλοία ολοκληρώσουν τη διέλευση το Σάββατο — μια διαδικασία που διαρκεί περίπου οκτώ ώρες — θα πρόκειται για την ημέρα με τη μεγαλύτερη έξοδο πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου, όταν η κυκλοφορία είχε σχεδόν παγώσει στις αρχές Μαρτίου.
Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θεωρείται κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, καθώς το κλείσιμό τους έχει στερήσει από τις διεθνείς αγορές εκατομμύρια βαρέλια προσφοράς. Την ίδια ώρα, ΗΠΑ και Ιράν ξεκινούν σήμερα ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.
Το ελληνικό πλοίο είχε προορισμό τη Μαλαισία, τα μέσα της οποίας μετέδωσαν την Παρασκευή ότι δόθηκε άδεια αναχώρησης για τα πλοία της χώρας. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι επιτρέπει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί σχετική έγκριση.
Οι εταιρείες διαχείρισης των πλοίων δεν απάντησαν ή δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα