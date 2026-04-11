Τραμπ: «Τεράστιος αριθμός άδειων πετρελαιοφόρων κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο»
Ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social λίγο πριν την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν δήλωσε ότι μεγάλος αριθμός πετρελαιοφόρων πλοίων βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να φορτώσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, κάνοντας λόγο για υψηλής ποιότητας ενεργειακά αποθέματα.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «τεράστιος αριθμός από εντελώς άδεια πετρελαιοφόρα πλοία, μερικά από τα μεγαλύτερα στον κόσμο», κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ για να προμηθευτεί το «καλύτερο και ''γλυκύτερο'' πετρέλαιο» παγκοσμίως.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου από τις δύο αμέσως επόμενες μεγαλύτερες πετρελαϊκές οικονομίες μαζί, επισημαίνοντας και την ανώτερη ποιότητα των ενεργειακών πόρων.
Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:
