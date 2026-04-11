Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας στη Λωρίδα της Γάζας

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό

Ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε σημείο ελέγχου της αστυνομίας στον καταυλισμό Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.



Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν όλα τα θύματα ήταν μέλη της αστυνομίας, ενώ δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.



Σειρά ισραηλινών πληγμάτων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες μέλη της αστυνομικής δύναμης που τελεί υπό την διοίκηση της Χαμάς από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με υγειονομικούς και πηγές της αστυνομίας.



Το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, που στόχο είχε να σταματήσει τη βία στο παλαιστινιακό έδαφος. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας αυτής.