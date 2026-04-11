Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας στη Λωρίδα της Γάζας
Ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε σημείο ελέγχου της αστυνομίας στον καταυλισμό Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.
Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν όλα τα θύματα ήταν μέλη της αστυνομίας, ενώ δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.
Σειρά ισραηλινών πληγμάτων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες μέλη της αστυνομικής δύναμης που τελεί υπό την διοίκηση της Χαμάς από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με υγειονομικούς και πηγές της αστυνομίας.
Το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο, που στόχο είχε να σταματήσει τη βία στο παλαιστινιακό έδαφος. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας αυτής.
