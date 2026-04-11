Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Ένας νεκρός και δεκαπέντε τραυματίες σε επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν την πασχαλινή ανακωχή
Οι δύο χώρες έχουν αναγγείλει ότι θα εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός από τις 16:00 του Μ.Σαββάτου ως αύριο Κυριακή τα μεσάνυχτα
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε δυο ρωσικές επιδρομές στην κεντρική και στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι Αρχές, προτού τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός 32 ωρών που διατάχθηκε από το Κρεμλίνο ενόψει του Πάσχα.
Στην περιφέρεια Πολτάβα (στα κεντρικά) ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε όταν «κατάστημα και καφέ υπέστησαν ζημιές εξαιτίας πτώσης μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος του εχθρού», ανέφερε μέσω Telegram ο Βιτάλι Ντιακίνβιτς, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.
Παράλληλα στη βορειοανατολική Ουκρανία, στην περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία, πλήγματα με drones σε σπίτια τραυμάτισαν 14 κατοίκους, ανάμεσά τους 14χρονο και 87χρονη, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενημέρωσε επίσης μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης.
Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν αναγγείλει ότι θα εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός το σαββατοκύριακο του Πάσχα, από σήμερα Μ.Σάββατο στις 16:00 ως αύριο Κυριακή τα μεσάνυχτα (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας), σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία.
Η σύντομη ανακωχή καταγράφεται με φόντο την επιβράδυνση των διπλωματικών προσπαθειών των ΗΠΑ με σκοπό να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη που διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια.
Κατάπαυση του πυρός είχε κηρυχθεί ενόψει του Πάσχα και πέρυσι, αλλά οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για πολλαπλές παραβιάσεις της.
