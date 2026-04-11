ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ουκρανία

Ένας νεκρός και δεκαπέντε τραυματίες σε επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν την πασχαλινή ανακωχή

Οι δύο χώρες έχουν αναγγείλει ότι θα εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός από τις 16:00 του  Μ.Σαββάτου ως αύριο Κυριακή τα μεσάνυχτα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε δυο ρωσικές επιδρομές στην κεντρική και στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι Αρχές, προτού τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός 32 ωρών που διατάχθηκε από το Κρεμλίνο ενόψει του Πάσχα.

Στην περιφέρεια Πολτάβα (στα κεντρικά) ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε όταν «κατάστημα και καφέ υπέστησαν ζημιές εξαιτίας πτώσης μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος του εχθρού», ανέφερε μέσω Telegram ο Βιτάλι Ντιακίνβιτς, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Παράλληλα στη βορειοανατολική Ουκρανία, στην περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία, πλήγματα με drones σε σπίτια τραυμάτισαν 14 κατοίκους, ανάμεσά τους 14χρονο και 87χρονη, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενημέρωσε επίσης μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν αναγγείλει ότι θα εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός το σαββατοκύριακο του Πάσχα, από σήμερα Μ.Σάββατο στις 16:00 ως αύριο Κυριακή τα μεσάνυχτα (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας), σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία.

Η σύντομη ανακωχή καταγράφεται με φόντο την επιβράδυνση των διπλωματικών προσπαθειών των ΗΠΑ με σκοπό να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη που διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια.

Κατάπαυση του πυρός είχε κηρυχθεί ενόψει του Πάσχα και πέρυσι, αλλά οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για πολλαπλές παραβιάσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης