Στην Αθήνα ο Μακρόν στις 24 - 25 Απριλίου: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας
Την ημερομηνία της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το Ελιζέ
Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ.
Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνογαλλικών σχέσεων σε πολιτικό, αμυντικό και στρατηγικό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.
