Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Ο Τραμπ υπόσχεται ότι θα βοηθήσει την οικονομία της Ουγγαρίας αν επανεκλεγεί ο Όρμπαν
Ανοιχτή παρέμβαση μία ημέρα πριν από τις βουλευτικές εκλογές
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι θα ενισχύσει την ουγγρική οικονομία αν ο σύμμαχός του, ο εθνικιστής λαϊκιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, εξασφαλίσει νέα θητεία στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται αύριο Κυριακή.
«Η κυβέρνησή μου είναι έτοιμη να αξιοποιήσει την πλήρη οικονομική ισχύ των ΗΠΑ για να ενισχύσει την οικονομία της Ουγγαρίας, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν για σπουδαίους συμμάχους μας, αν ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο ουγγρικός λαός το χρειαστούν ποτέ», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.
Δηλώνει μάλιστα «ενθουσιασμένος» για την ιδέα να «επενδύσει στη μελλοντική ευημερία που θα φέρει η συνέχιση του ηγετικού ρόλου του Όρμπαν!».
