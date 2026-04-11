Αντικρουόμενα μηνύματα για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια: «Οι ΗΠΑ συμφώνησαν», λέει η Τεχεράνη, διαψεύδει ο Λευκός Οίκος
Οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν σήμερα το απόγευμα στο Ισλαμαμπάντ προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου
Μία υψηλόβαθμη ιρανική πηγή υποστήριξε σήμερα ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν στην αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν που βρίσκονται στο Κατάρ αλλά και σε άλλες ξένες τράπεζες, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ένδειξη «σοβαρότητας» εκ μέρους της Ουάσινγκτον ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποιούνται στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία μίλησε ανώνυμα λόγω της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος, η αποδέσμευση των κεφαλαίων «συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ», θέμα που αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Σημειώνεται ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν σήμερα το απόγευμα στο Ισλαμαμπάντ, σε μια κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του πολέμου.
Διαψεύδουν οι ΗΠΑΩστόσο, λίγο αργότερα ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία για αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, απορρίπτοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς που μεταδόθηκαν από διεθνή μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα ιρανικές πηγές.
