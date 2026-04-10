Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Επιτάφιος Μεγάλη Παρασκευή Μητρόπολη Αθηνών Αθήνα

Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μεταξύ άλλων παρέστησαν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, ακαδημαϊκοί και πλήθος κόσμου

Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης τελέστηκε, η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στη Μητρόπολη Αθηνών, με πλήθος πιστών να κατακλύζει τον ναό.

Στην Ακολουθία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, ο οποίος πλαισιώθηκε από τους Επισκόπους Τανάγρας Απόστολο και Επιδαύρου Νικόδημο.

Παρέστησαν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, ακαδημαϊκοί και πλήθος κόσμου.

Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στη Μητρόπολη Αθηνών
Περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο της Αθήνας

Ακολούθησε η περιφορά του Επιταφίου, με τη συνοδεία αγημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που απέτισαν τιμές, αλλά και πλήθους πιστών με αναμμένα κεριά στα χέρια.

Η πορεία από την οδό Μητροπόλεως κατέληξε στην Πλατεία Συντάγματος μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου είχε στηθεί εξέδρα, πάνω στην οποία χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου τελέστηκε δέηση υπέρ των πεσόντων του έθνους.

«Με ιερή κατάνυξη και συγκίνηση πορευόμαστε απόψε, μαζί, λιτανεύοντας τον Επιτάφιο του Κυρίου μας, συμμετέχοντας στο μέγα μυστήριο του πάθους Του, σε αυτή τη νύχτα της θλίψεως η Εκκλησία δεν σιωπά. Προσεύχεται, ελπίζει και αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος.

Εν συνεχεία, σημείωσε ότι «Ζούμε σε καιρούς δύσκολους, δοκιμασίες, ανασφάλεια, απογοήτευση και συχνά ο διχασμός επικρατεί, το διαχρονικό, δυστυχώς, πάθος του Ελληνισμού. Μεταξύ των συνανθρώπων μας αναδεικνύονται συναισθήματα αγωνίας για το παρόν και το μέλλον και απώλειας εμπιστοσύνης σε θεσμούς και ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, στον κόσμο γύρω μας, πόλεμοι, εντάσεις και συγκρούσεις -στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και αλλού - σκορπούν πόνο και αβεβαιότητα.

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ο Εσταυρωμένος Χριστός γίνεται το σημείο που μας ενώνει όλους. Μας καλεί να υπερβούμε τον εαυτό μας, να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, να ξαναχτίσουμε δεσμούς εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και αγάπης. Η δύναμη του έθνους μας δεν βρίσκεται στη σύγκρουση, αλλά στην ενότητα, στη μνήμη, στην πίστη και στον κοινό αγώνα για το καλό.

Ας γίνει η αποψινή πορεία όχι μόνο τελετουργία, αλλά υπόσχεση ότι θα κρατήσουμε ζωντανό το φως της ελπίδας μέσα μας και γύρω μας. Γιατί ο Τάφος του Κυρίου μας δεν είναι το τέλος· είναι η σιωπηλή προσμονή της Αναστάσεως».

«Εύχομαι ολόψυχα ειρήνη, δύναμη και ενότητα σε όλους. Καλή Ανάσταση!» κατέληξε.

Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος πιστών στην περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης Αθηνών στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
UPD: 75 ΣΧΟΛΙΑ

