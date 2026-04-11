Η Τουρκία αρνήθηκε στην Κύπρο το δικαίωμα συμμετοχής στις Εργασίες της Ετήσιας Διάσκεψης των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή

Η Τουρκία, ως προεδρεύουσα της Ετήσιας Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP31), αρνήθηκε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στις 27 Μαρτίου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.Η Κυπριακή Δημοκρατία στερήθηκε θέσης στην αίθουσα της συνεδρίασης, στην οποία προήδρευσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ.Η ΕΕ καταδίκασε τον αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μετέπειτα συνεδρίαση του ΟΗΕ για την μνημόνευση της Παγκόσμιας Ημέρας Mηδενικών Αποβλήτων.Εκπροσωπώντας και τα κράτη-μέλη της εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για το γεγονός και υπενθύμισε ότι «όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ απολαμβάνουν ίσης αναγνώρισης και συμμετοχής στις διαδικασίες του ΟΗΕ σε αντιστοιχία με την αρχή της κυρίαρχης ισότητας και το πνεύμα της πλήρους συμπερίληψης» που διέπει τον ΟΗΕ.Σε απάντηση, η Τουρκία υπερασπίστηκε τη στάση της, επικαλούμενη τη διαχρονική πολιτική μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.Η εκπρόσωπος της Τουρκίας «εξέφρασε της λύπη της για την εκτός θέματος τοποθέτηση της ΕΕ», τονίζοντας ότι «διαχρονικά η ΕΕ δεν έχει κατορθώσει να τηρήσει ισορροπημένη στάση στο Κυπριακό από την είσοδο των Ελληνοκυπρίων (στην Ένωση), παρά την συντριπτική απόρριψη του ολοκληρωμένου σχεδίου διευθέτησης του ΟΗΕ από τους Ελληνοκύπριους [ενν. σχεδίου Ανάν]».Υπενθύμισε δε ότι η συνάντηση για το CΟP31 «δεν υπαγόταν σε εντολή του ΟΗΕ και ως εκ τούτου ήταν στη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή να κυκλοφορήσει προσκλήσεις. Όλα τα κράτη-μέλη που αναγνωρίζονται από την Τουρκία προσκλήθηκαν και τους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους».