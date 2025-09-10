Παραβίαση κυριαρχίας το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα, λέει το Κατάρ: «Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε»
ΚΟΣΜΟΣ
Κατάρ Ισραήλ Χαμάς

Παραβίαση κυριαρχίας το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα, λέει το Κατάρ: «Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε»

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός του Κατάρ χαρακτήρισε την επίθεση ως «πράξη κρατικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε υπό την ευθύνη του Ισραηλινού πρωθυπουργού»

Παραβίαση κυριαρχίας το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα, λέει το Κατάρ: «Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε»
68 ΣΧΟΛΙΑ
Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι δρομολογεί τη σύσταση ειδικής νομικής ομάδας για να εξετάσει τρόπους λογοδοσίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός του Κατάρ χαρακτήρισε την επίθεση ως «πράξη κρατικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε υπό την ευθύνη του Ισραηλινού πρωθυπουργού» και τόνισε ότι συνιστά «παραβίαση κυριαρχίας».

Σε επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνέντευξη Τύπου, σημειώνεται ότι «το κράτος του Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην ισραηλινή επίθεση και θα ενεργήσει με αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε απερίσκεπτη ενέργεια ή επίθεση που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».

Η ίδια ανακοίνωση υπογράμμισε ότι «θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση» και πρόσθεσε πως «το Κατάρ θα προχωρήσει σε συνολική αναθεώρηση των πολιτικών και διαδικασιών του με στόχο την αποτροπή παρόμοιων ενεργειών και την πρόληψη της επανάληψής τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του «Ιπποκράτειου» Δημήτρη Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκια έως €5.000

Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της

Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
68 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης