Παραβίαση κυριαρχίας το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα, λέει το Κατάρ: «Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε»
Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι δρομολογεί τη σύσταση ειδικής νομικής ομάδας για να εξετάσει τρόπους λογοδοσίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός του Κατάρ χαρακτήρισε την επίθεση ως «πράξη κρατικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε υπό την ευθύνη του Ισραηλινού πρωθυπουργού» και τόνισε ότι συνιστά «παραβίαση κυριαρχίας».
Σε επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνέντευξη Τύπου, σημειώνεται ότι «το κράτος του Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην ισραηλινή επίθεση και θα ενεργήσει με αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε απερίσκεπτη ενέργεια ή επίθεση που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».
Η ίδια ανακοίνωση υπογράμμισε ότι «θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση» και πρόσθεσε πως «το Κατάρ θα προχωρήσει σε συνολική αναθεώρηση των πολιτικών και διαδικασιών του με στόχο την αποτροπή παρόμοιων ενεργειών και την πρόληψη της επανάληψής τους».
