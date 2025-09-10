Τραμπ για την επίθεση του Ισραήλ: Νιώθω άσχημα για την τοποθεσία, αλλά η εξουδετέρωση της Χαμάς αξίζει να επιτευχθεί

Σε μια σειρά δηλώσεων με αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με την ισραηλινή επίθεση εναντίον στελεχών της Χαμάς στη Ντόχα προχώρησε ο, επισημαίνοντας ότι το πλήγμα δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουάσινγκτον ή του Τελ Αβίβ, αλλά ταυτόχρονα αναγνώρισε ότι η εξάλειψη της παλαιστινιακής οργάνωσης αποτελεί έναν στόχο που αξίζει να επιτευχθεί.Σε ανάρτησή του στοο Τραμπ ανέφερε ότι το ισραηλινό πλήγμα «δεν προάγει τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε της Αμερικής». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η εξάλειψη της Χαμάς, που έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία των κατοίκων της Γάζας, είναι ένας στόχος που αξίζει να επιτευχθεί».Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «πιστεύει πως το ατυχές αυτό περιστατικό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ΕΙΡΗΝΗ». Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε λάβει έγκαιρη ενημέρωση από τον αμερικανικό στρατό για την επικείμενη επίθεση στη Ντόχα και έδωσε άμεση εντολή στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ,να ειδοποιήσει την κυβέρνηση του Κατάρ. «Το έκανε, δυστυχώς όμως πολύ αργά για να αποτραπεί το χτύπημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.«Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, δεν ήταν δική μου», τόνισε ο, διαχωρίζοντας με σαφήνεια τη θέση του Λευκού Οίκου από την ισραηλινή ενέργεια.Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του Κατάρ, χαρακτηρίζοντάς το «ισχυρό σύμμαχο και φίλο» και σημειώνοντας ότι η Ντόχα «εργάζεται σκληρά και με θάρρος, αναλαμβάνοντας ρίσκα για να διαμεσολαβήσει υπέρ της ειρήνης». «Νιώθω πολύ άσχημα για την τοποθεσία της επίθεσης», πρόσθεσε.Ο Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου «!». Αποκάλυψε επίσης ότι μίλησε με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά το πλήγμα, τονίζοντας πως ο Ισραηλινός ηγέτης «του είπε ότι θέλει να επιδιώξει την ειρήνη».Σύμφωνα με τον Τραμπ, είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, στους οποίους εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη «στήριξη και τη φιλία προς τη χώρα μας». «Τους διαβεβαίωσα ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφός τους», ανέφερε, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι έχει δώσει εντολή στον υπουργό Εξωτερικών,να οριστικοποιήσει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με το Κατάρ.

