Τραμπ για την επίθεση του Ισραήλ: Νιώθω άσχημα για την τοποθεσία, αλλά η εξουδετέρωση της Χαμάς αξίζει να επιτευχθεί
«Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, δεν ήταν δική μου», τόνισε ο Τραμπ, προσθέτοντας, πάντως, πως η εξέλιξη αυτή μπορεί να φέρει την ειρήνη
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι το ισραηλινό πλήγμα «δεν προάγει τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε της Αμερικής». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η εξάλειψη της Χαμάς, που έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία των κατοίκων της Γάζας, είναι ένας στόχος που αξίζει να επιτευχθεί».
This morning, the Trump Administration was notified by the United States Military that Israel was attacking Hamas which, very unfortunately, was located in a section of Doha, the Capital of Qatar. This was a decision made by Prime Minister Netanyahu, it was not a decision made by…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 9, 2025
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «πιστεύει πως το ατυχές αυτό περιστατικό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ΕΙΡΗΝΗ». Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε λάβει έγκαιρη ενημέρωση από τον αμερικανικό στρατό για την επικείμενη επίθεση στη Ντόχα και έδωσε άμεση εντολή στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, να ειδοποιήσει την κυβέρνηση του Κατάρ. «Το έκανε, δυστυχώς όμως πολύ αργά για να αποτραπεί το χτύπημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Trump says he's "very unhappy" about Israel's strike in Qatar pic.twitter.com/yKkNuZnrxM— Aaron Rupar (@atrupar) September 9, 2025
«Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, δεν ήταν δική μου», τόνισε ο Τραμπ, διαχωρίζοντας με σαφήνεια τη θέση του Λευκού Οίκου από την ισραηλινή ενέργεια.
Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του Κατάρ, χαρακτηρίζοντάς το «ισχυρό σύμμαχο και φίλο» και σημειώνοντας ότι η Ντόχα «εργάζεται σκληρά και με θάρρος, αναλαμβάνοντας ρίσκα για να διαμεσολαβήσει υπέρ της ειρήνης». «Νιώθω πολύ άσχημα για την τοποθεσία της επίθεσης», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου «ΤΩΡΑ!». Αποκάλυψε επίσης ότι μίλησε με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά το πλήγμα, τονίζοντας πως ο Ισραηλινός ηγέτης «του είπε ότι θέλει να επιδιώξει την ειρήνη».
Σύμφωνα με τον Τραμπ, είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, στους οποίους εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη «στήριξη και τη φιλία προς τη χώρα μας». «Τους διαβεβαίωσα ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφός τους», ανέφερε, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι έχει δώσει εντολή στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να οριστικοποιήσει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με το Κατάρ.
