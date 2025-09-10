Ανάλυση: Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα – Δοκιμάζει τις αντοχές των Αράβων, του Τραμπ και των… Ισραηλινών

Το Ισραήλ μπαίνει στον τρίτο χρόνο πολεμικών συγκρούσεων και η κοινωνία έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια κόπωσης - Ο Νετανιάχου πιστεύει ότι έχει ήδη πληρώσει όποιο κόστος για τη Γάζα και είναι αποφασισμένος