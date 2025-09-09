Περικοπή επιχορήγησης στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας επειδή οι γυναίκες υποψήφιες στις εκλογές ήταν περισσότερες από τους άνδρες
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Επιχορήγηση Κομμουνιστικό Κόμμα Εκλογές Υπουργείο Εσωτερικών

Περικοπή επιχορήγησης στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας επειδή οι γυναίκες υποψήφιες στις εκλογές ήταν περισσότερες από τους άνδρες

Το PCF είχε το θάρρος να κατεβάσει περισσότερες γυναίκες από άνδρες σε μια εκλογική διαδικασία που γενικά οδηγεί στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στα έδρανα της Εθνοσυνέλευσης, σχολίασε ο γενικός γραμματέας, Φαμπιέν Ρουσέλ

Περικοπή επιχορήγησης στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας επειδή οι γυναίκες υποψήφιες στις εκλογές ήταν περισσότερες από τους άνδρες
Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας (PCF) θα λάβει μικρότερη επιχορήγηση από το γαλλικό κράτος επειδή στις βουλευτικές εκλογές του 2024 κατέβασε περισσότερες γυναίκες υποψήφιες απ’ ό,τι άνδρες και ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών να αναθεωρήσει αυτήν την «παράλογη» απόφαση.

Στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων των κομμάτων από το κράτος το PCF έλαβε φέτος 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό ορίζεται με βάση τις ψήφους που έλαβε στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, καθώς και τον αριθμό των βουλευτών που εξέλεξε.

Ωστόσο, το ποσό θα περικοπεί κατά 68.328,70 ευρώ, «εξ ονόματος της ισότητας», επειδή οι γυναίκες υποψήφιες του κόμματος ήταν περισσότερες από τους άνδρες: 35 έναντι 32.

Το PCF «είχε το θάρρος να κατεβάσει περισσότερες γυναίκες από άνδρες σε μια εκλογική διαδικασία που γενικά οδηγεί στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στα έδρανα της Εθνοσυνέλευσης», σχολίασε ο γενικός γραμματέας του, ο Φαμπιέν Ρουσέλ, σε επιστολή του προς το υπουργείο Εσωτερικών.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2024 εξελέγησαν 208 γυναίκες και 369 άνδρες.

Η οικονομική κύρωση σε βάρος του κόμματος «συνιστά απόλυτο παραλογισμό», πρόσθεσε ο Ρουσέλ, ζητώντας από το υπουργείο να ανακαλέσει την απόφαση που «έρχεται σε αντίθεση με το ρεύμα της ιστορίας».

Φέτος, από την επιχορήγηση του δεξιού κόμματος UDR «κόπηκαν» 1,3 εκατ. ευρώ επειδή στις βουλευτικές εκλογές οι άνδρες υποψήφιοί του ήταν πενταπλάσιοι από τις γυναίκες.

Ειδήσεις σήμερα:

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

Ιατροδικαστική Πάτρας: Νέα υπόθεση που θυμίζει Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου - Ύποπτος θάνατος βρέφους 2,5 μηνών

Σήμερα η αποκάλυψη του iPhone 17: Τα μοντέλα και η τεχνητή νοημοσύνη

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης