Περικοπή επιχορήγησης στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας επειδή οι γυναίκες υποψήφιες στις εκλογές ήταν περισσότερες από τους άνδρες

Το PCF είχε το θάρρος να κατεβάσει περισσότερες γυναίκες από άνδρες σε μια εκλογική διαδικασία που γενικά οδηγεί στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στα έδρανα της Εθνοσυνέλευσης, σχολίασε ο γενικός γραμματέας, Φαμπιέν Ρουσέλ