Οι Metallica με ελληνικό χρώμα στο ΟΑΚΑ, έπαιξαν το συρτάκι του Ζορμπά και Τρύπες
Μια απρόσμενη μουσική έκπληξη επιφύλαξαν οι Metallica στο κοινό της μεγάλης συναυλίας τους στο ΟΑΚΑ, δίνοντας έντονο ελληνικό χρώμα στο εντυπωσιακό σόου τους.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, τα μέλη της διάσημης μπάντας ενσωμάτωσαν για λίγα δευτερόλεπτα το εμβληματικό συρτάκι του Ζορμπά, προκαλώντας ενθουσιασμό στους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο. Το κοινό αντέδρασε με παρατεταμένα χειροκροτήματα και επευφημίες, σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς.

Η έκπληξη όμως δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα, οι Metallica έπαιξαν και μέρος από το τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά» του ελληνικού ροκ συγκροτήματος Τρύπες, αιφνιδιάζοντας ξανά ευχάριστα το κοινό.

Η κίνηση του συγκροτήματος να τιμήσει την ελληνική μουσική κουλτούρα σχολιάστηκε έντονα από τους θαυμαστές τους, με τα σχετικά βίντεο να κάνουν ήδη τον γύρο των social media.




«Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ» είπε ο James Hetfield

Θερμή ήταν η υποδοχή που επεφύλαξε το ελληνικό κοινό στους Metallica, με τον James Hetfield να δηλώνει συγκινημένος από την παρουσία του συγκροτήματος στην Αθήνα και να αναφέρεται με θαυμασμό στον ελληνικό πολιτισμό. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, ο frontman των Metallica, James Hetfield, απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ», ενώ λίγο αργότερα φώναξε από τη σκηνή: «Καλησπέρα Αθήνα, είστε τέλειοι».
