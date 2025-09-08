Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα μετά την προειδοποίηση Κατς για «τυφώνα» επιθέσεων μέχρι να παραδοθεί η Χαμάς
«Σήμερα ένας ισχυρός τυφώνας θα πλήξει τον ουρανό της Γάζας και οι στέγες των πύργων της τρομοκρατίας θα σειστούν» προειδοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας
Σειρά αεροπορικών επιθέσεων σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε κτίρια στη Γάζα, χωρίς να υπάρξει άμεση επίσημη τοποθέτηση από τις IDF, σύμφωνα με τους Times of Israel. Οι επιθέσεις ήρθαν σε συνέχεια των δηλώσεων του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς, ο οποίος ανάρτησε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, προειδοποιώντας ότι «σήμερα ένας ισχυρός τυφώνας θα πλήξει τον ουρανό της Γάζας και οι στέγες των πύργων της τρομοκρατίας θα σειστούν».
Ο Κατς υπογράμμισε ότι πρόκειται για την «τελευταία προειδοποίηση προς τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς στη Γάζα και στα πολυτελή ξενοδοχεία του εξωτερικού», καλώντας τους να απελευθερώσουν τους ομήρους και να καταθέσουν τα όπλα. «Διαφορετικά, η Γάζα θα καταστραφεί και εσείς θα εξοντωθείτε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, τόνισε ότι «οι IDF συνεχίζουν τα σχέδιά τους» και ότι προετοιμάζεται επέκταση της χερσαίας επιχείρησης με στόχο την πλήρη ήττα της Γάζας. Το μήνυμα του Ισραηλινού υπουργού έρχεται ενώ η χώρα προετοιμάζει μεγάλη επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα. Εκεί, πριν από τις τελευταίες εκκενώσεις, είχαν βρει καταφύγιο περίπου ένα εκατομμύριο άμαχοι. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε χθες ότι πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή.
Τις τελευταίες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός έχει στοχοποιήσει καθημερινά έναν πύργο στη Γάζα, δίνοντας εκ των προτέρων προειδοποιήσεις εκκένωσης. Οι IDF υποστηρίζουν ότι τα κτίρια αυτά χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς, ενώ η τακτική αυτή εκλαμβάνεται επίσης ως προσπάθεια να πιεστούν οι άμαχοι να εγκαταλείψουν την πόλη ενόψει της επικείμενης επιχείρησης κατάληψης.
