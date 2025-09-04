Τραγωδία στη Λισαβόνα: Στους 17 αυξήθηκαν οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ - 11 ξένοι μεταξύ των τραυματιών
Έντεκα ξένοι μεταξύ των 21 τραυματιών, μεταξύ τους δύο Γερμανοί, δύο Ισπανοί, μία Γαλλίδα, ένας Ιταλός, ένας Ελβετός, ένας Καναδός, ένας Κορεάτης, ένας Μαροκινός κι ένας πολίτης του Πράσινου Ακρωτηρίου
Ο απολογισμός του εκτροχιασμού ενός εμβληματικού τελεφερίκ στο κέντρο της Λισαβόνας αυξήθηκε σήμερα σε 17 νεκρούς, μετά το θάνατο δύο τραυματιών στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε η υπεύθυνη της δημοτικής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας της πορτογαλικής πρωτεύουσας Μαργκαρίντα Κάστρο.
Το δυστύχημα, που συνέβη χθες, Τετάρτη, το βράδυ, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τουλάχιστον 11 ξένοι, από τους οποίους δύο είναι Γερμανοί, δύο Ισπανοί, μία Γαλλίδα, ένας Ιταλός, ένας Ελβετός, ένας Καναδός, ένας Κορεάτης, ένας Μαροκινός κι ένας πολίτης του Πράσινου Ακρωτηρίου, διευκρίνισε η Κάστρο προσθέτοντας ότι η εθνικότητα των νεκρών θα ανακοινωθεί αργότερα.
Οι σημαίες κυματίζουν σήμερα μεσίστιες στη Λισαβόνα, όπου οι αρχές κήρυξαν για σήμερα εθνικό πένθος και άρχισαν να διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.
Οι άλλες δύο γραμμές τελεφερίκ της πόλης έκλεισαν για επιθεωρήσεις, ανακοινώθηκε από τις αρχές.
Footage of Lisbon's iconic Gloria Funicular derails https://t.co/O2FHck4Pj7 pic.twitter.com/mQXaXXm7MT— Inside the conflict (@Muhamma22474285) September 4, 2025
Lisbon Cable Car Crash: Locals Dive Into Wreckage to Rescue Survivors— Global Nexus (@NexusGlobal01) September 3, 2025
Video footage captured by Mundo Vivo. pic.twitter.com/ck4yZwPtqF
