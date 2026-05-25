Ο τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Beartooth έκανε coming out μετά από 14 χρόνια έγγαμου βίου: Είμαι ένας περήφανος ομοφυλόφιλος
«Περήφανος ομοφυλόφιλος άνδρας» δήλωσε μετά από 14 χρόνια έγγαμου βίου ο τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Beartooth, Καλέμπ Σόμο.
«Υπάρχουν πολλές εικασίες γύρω από την προσωπική μου ζωή τελευταία και νιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω τα πράγματα πριν επηρεάσουν περαιτέρω αυτούς που αγαπώ. Είμαι ένας περήφανος ομοφυλόφιλος άνδρας. Αυτό είναι κάτι που ξεδιαλύνω και αντιμετωπίζω στη ζωή μου εδώ και αρκετό καιρό» έγραψε ο τραγουδιστής στο Instagram το Σάββατο.
Ο 33χρονος μουσικός είπε ότι η καταστολή του σεξουαλικού του προσανατολισμού ήταν «δύσκολη στην αντιμετώπιση» και ότι «ντρέπεται» που δεν επέτρεψε στον εαυτό του «να ανακαλύψει πραγματικά τις ρίζες του για τόσο καιρό».
«Πέρασα μια δεκαετία θάβοντας τα συναισθήματά μου με το αλκοόλ και, ειλικρινά, όταν αποφάσισα να το αφήσω κάτω και να επικεντρωθώ στην εξερεύνηση του γιατί ένιωθα έτσι για τόσο καιρό, ήταν ένας άμεσος δρόμος για να συμφιλιωθώ με τη σεξουαλικότητά μου με την ελπίδα ότι τελικά θα με οδηγήσει στο να βιώσω την αγάπη για τον εαυτό μου» συνέχισε στην ανάρτησή του στην οποία ορκίστηκε να εκφραστεί «ολόψυχα και πλήρως» στο επερχόμενο άλμπουμ του.
«Όπου κι αν με πάει, θα ακολουθήσω και αρνούμαι να υποβαθμίσω οποιοδήποτε μέρος του, από τη μουσική, μέχρι το στιχουργικό περιεχόμενο και τον τρόπο που παρουσιάζω τον εαυτό μου. Θα κάνω μόνο αυτό που με κάνει ευτυχισμένο στο βαθύτερο επίπεδο και αυτό που είναι η πιο ειλικρινής απεικόνιση του ποιος είμαι. Πιστεύω ότι είναι αδύνατο να αγαπάς κάθε κομμάτι του εαυτού σου όταν δεν αντιμετωπίζεις κάθε κομμάτι του εαυτού σου κατάματα. Προσπαθώ επιτέλους να είμαι περήφανος για το ποιος είμαι και νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο μέρος αυτού του ταξιδιού», συνέχισε ο 33χρονος τραγουδιστής εκφράζοντας το ευχαριστώ του σε όλους όσοι τον στήριξαν.
«Ενθαρρύνω όποιον παλεύει με το ποιος είναι να δώσει στον εαυτό του χάρη. Να δώσει στον εαυτό του υπομονή. Να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του. Κάντε τη σκληρή δουλειά αντί να την θάβετε όσο πιο βαθιά μπορείτε σωματικά, νομίζοντας ότι θα αλλάξει όπως έκανα εγώ. Το να κρατάω αυτά τα πράγματα μέσα μου μόνο θα πληγώσει εσάς και τους γύρω σας. Σας αγαπώ όλους και ελπίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να αγαπήσω τον εαυτό μου μια μέρα» κατέληξε στην ανάρτησή του.
Από την πλευρά της η σύζυγός του, Φλερ Σόμο, σε δική της ανάρτηση στο Instagram έγραψε ότι οι τελευταίοι μήνες ήταν «μια πολύ αποπροσανατολιστική και οδυνηρή περίοδος» τόσο για εκείνη όσο και για τον άνδρα της.
«Αλλά θα θέλω πάντα να αγαπώ, να προστατεύω και να στηρίζω τον Κάλεμπ. Νοιαζόμουν περισσότερο για την ευημερία του όλα αυτά τα χρόνια από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο», έγραψε καταγράφοντας ότι είδε τη «σύγχυση και τον πόνο» που υπέμεινε ο 33χρονος καθώς πάλευε με τη σεξουαλικότητά του, αλλά δεν ήξερε πώς να βοηθήσει.
«Ποτέ δεν θέλεις τίποτα περισσότερο για το άτομό σου από το να είναι απλώς καλά. Επίσης, αναρωτιέσαι συνεχώς αν είσαι κακός άνθρωπος επειδή αναρωτιέσαι τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο σου και τον θυμό που νιώθεις επίσης. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που πρέπει να αντιμετωπίσει τη δυαδικότητα αυτής της κατάστασης. Το να τον στηρίξεις ενώ χάνεις τα πάντα ήταν απίστευτα δύσκολο να το καταλάβεις. Μπορείς να αγαπάς και να στηρίζεις το άτομό σου στη δυσκολότερη στιγμή της ζωής του, ενώ ταυτόχρονα να είσαι εντελώς κατεστραμμένος και να χάνεις τον εαυτό σου. Αμφισβητείς τα πάντα. Αλλά έχω μάθει ότι το ένα πράγμα που δεν χρειάζεται να αμφισβητώ είναι η ιστορία μας. Ό,τι και να πει ο καθένας, το ξέρω» πρόσθεσε.
Η Φλερ είπε ότι το να είναι παντρεμένη με τον Κάλεμπ για 14 χρόνια ήταν «υπέροχο και γεμάτο τόση διασκέδαση, περιπέτεια και αγάπη. Μου λείπει ήδη αυτό και ο σύζυγός μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η ιστορία μας ήταν καλή. Και τώρα τελείωσε. Ελπίζω όποιος στον κόσμο περνάει από αυτό να βρει ελπίδα και κουράγιο και ελπίζω οι θαυμαστές να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον Κάλεμπ».
Η Φλερ και ο Κάλεμπ Σόμο παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2012 χωρίς έκτοτε να αποκτήσουν παιδιά.
