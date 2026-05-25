Ο τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Beartooth έκανε coming out μετά από 14 χρόνια έγγαμου βίου: Είμαι ένας περήφανος ομοφυλόφιλος

«Ποτέ δεν θέλεις τίποτα περισσότερο για το άτομό σου από το να είναι απλώς καλά. Επίσης, αναρωτιέσαι συνεχώς αν είσαι κακός άνθρωπος επειδή αναρωτιέσαι τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο σου και τον θυμό που νιώθεις επίσης. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που πρέπει να αντιμετωπίσει τη δυαδικότητα αυτής της κατάστασης. Το να τον στηρίξεις ενώ χάνεις τα πάντα ήταν απίστευτα δύσκολο να το καταλάβεις. Μπορείς να αγαπάς και να στηρίζεις το άτομό σου στη δυσκολότερη στιγμή της ζωής του, ενώ ταυτόχρονα να είσαι εντελώς κατεστραμμένος και να χάνεις τον εαυτό σου. Αμφισβητείς τα πάντα. Αλλά έχω μάθει ότι το ένα πράγμα που δεν χρειάζεται να αμφισβητώ είναι η ιστορία μας. Ό,τι και να πει ο καθένας, το ξέρω» πρόσθεσε.Η Φλερ είπε ότι το να είναι παντρεμένη με τον Κάλεμπ για 14 χρόνια ήταν «υπέροχο και γεμάτο τόση διασκέδαση, περιπέτεια και αγάπη. Μου λείπει ήδη αυτό και ο σύζυγός μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η ιστορία μας ήταν καλή. Και τώρα τελείωσε. Ελπίζω όποιος στον κόσμο περνάει από αυτό να βρει ελπίδα και κουράγιο και ελπίζω οι θαυμαστές να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον Κάλεμπ».Η Φλερ και ο Κάλεμπ Σόμο παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2012 χωρίς έκτοτε να αποκτήσουν παιδιά.