CBS: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία στο Ιράν καθυστερώντας τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ
Οι προφυλάξεις για την αποτροπή δολοφονίας του Ιρανού ανώτατου ηγέτη από το Ισραήλ δημιουργούν καθυστερήσεις στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CBS News, λόγω φόβου δολοφονίας από το Ισραήλ. Η τακτική αυτή προκαλεί καθυστερήσεις στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για την επίλυση του πολέμου, καθώς ακόμη και ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του.
Σύμφωνα με πηγές των ΗΠΑ, κάθε πληροφορία που λαμβάνει ο Χαμενεΐ φτάνει με καθυστέρηση και οι απαντήσεις του παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι αυτό εξηγεί τη φράση «Ο ανώτατος ηγέτης συμφώνησε στο πλαίσιο» ή «Περιμένουμε απάντηση για τα τελικά σημεία της συμφωνίας», καθώς η επικοινωνία του είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη.
Όπως αναφέρει η έκθεση του CBS, δεν είναι μόνο ο Μοτζτάμπα που έχει κρυφτεί. Άλλα ανώτατα στελέχη της Ιρανικής κυβέρνησης περνούν εβδομάδες σε καταφύγια και προσπαθούν να αποφύγουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Αμερικανός αξιωματούχος σχολίασε ότι η προσπάθεια επικοινωνίας μεταξύ τους μοιάζει «σαν σίτκομ», λόγω της πλήρους απογοήτευσης που προκαλεί η κατάσταση.
Η απομόνωση της ιρανικής ηγεσίας έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης. Η καθυστέρηση αυτή δυσχεραίνει την λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία για την τελική μορφή των συμφωνιών, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.
Η διαδοχή και οι τραυματισμοίΟ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διορίστηκε να διαδεχθεί τον πατέρα του και προηγούμενο ανώτατο ηγέτη, Άλι Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν. Ο Μοτζτάμπα τραυματίστηκε επίσης κατά τις επιθέσεις και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ή ακουστεί από τον Μάρτιο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
