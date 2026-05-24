Ο Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματός του: Το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας
Το νέο βίντεο του πρώην πρωθυπουργού ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματός του την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο
Mε ανάρτησή του, το πρωί της Κυριακής ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματός του, κρατώντας μια μπάλα της Μπαρτσελόνα, ενώ μπροστά του είχε ένα αντίστοιχο κασκόλ.
«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», ακούγεται να λέει στο βίντεο που ανάρτησε σήμερα το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός.
Δείτε το βίντεο:
Πριν λίγες μέρες, ο ίδιος, είναι αναρτήσει φανέλα της Μπαρτσελόνα με το νούμερο 26 προαναγγέλλοντας την εκδήλωση στο Θησείο, ενώ λίγες ημέρες πριν τις τελευταίες εκλογές που συμμετείχε είχε δηλώσει: «Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, είναι μια ιδέα, θα έλεγα ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Είναι μια ομάδα που έχει ιστορία, έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά».
