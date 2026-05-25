Ουκρανικά drones πλήττουν κρίσιμη υποδομή που τροφοδοτεί τη Μόσχα
Η υπηρεσία κατασκοπείας και ειδικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας SBU ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι επιτέθηκε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αντλιοστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της Ρωσίας, υποδομή που τροφοδοτεί τη Μόσχα.
Η εγκατάσταση αυτή είναι καίρια για τη μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμιά της, σημείωσε η υπηρεσία μέσω Telegram, υποστηρίζοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στην εγκατάσταση αυτή.
Ο περιφερειάρχης στη Βλαντίμιρ, ο Αλεξάντερ Αβντέγεφ, ανέφερε από την πλευρά του ότι κατασβέστηκε πυρκαγιά κοντά στην πόλη Καμέσκαβα. Ο περιφερειάρχης, τον οποίο επικαλέστηκε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αναφέρθηκε σε φωτιά σε υποδομή, χωρίς να διευκρινίσει αν συνδεόταν με τη βιομηχανία του πετρελαίου.
More videos are confirming that the „Vtorovo“ Oil Pumping Station in the Vladimir region, Russia, has been successfully hit. pic.twitter.com/p5AO8LA2jG— (((Tendar))) (@Tendar) May 24, 2026
