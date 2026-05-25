«Τι είναι αυτό;»: Δημοσιογράφος του NBC έγινε viral για την αντίδρασή της μετά τους πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο, δείτε το βίντεο με τα 2,3 εκατ. views
«Τι είναι αυτό;»: Δημοσιογράφος του NBC έγινε viral για την αντίδρασή της μετά τους πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο, δείτε το βίντεο με τα 2,3 εκατ. views
Η μάλλον παγωμένη αντίδραση της δημοσιογράφου Τζούλι Τσίρκιν προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις - Πώς απάντησε η ίδια
Viral αλλά για τον λάθος λόγο έγινε η δημοσιογράφος του NBC Τζούλι Τσίρκιν με το βίντεο από την αντίδρασή της όταν άκουσε τους πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα της Κυριακής να έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,3 εκατ. views.
Η Τσίρκιν ακούγεται στο βίντεο να λέει «τι είναι αυτό;» ενώ πίσω της ακούγονται οι ήχοι των πυροβολισμών με δράστη τον 21χρονο Νασίρ Μπεστ. Μια ανδρική φωνή της απάντησε «ακούγεται σαν πυροτεχνήματα», με τη δημοσιογράφο να κάνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση της πηγής των κρότων, χωρίς, όμως, να δείχνει να έχει αντιληφθεί τι είχε συμβεί.
Η Τσίρκιν υποστήριξε στη συνέχεια ότι τόσο η ίδια όσο και το τηλεοπτικό συνεργείο άκουσαν «20 με 30» πυροβολισμούς. «Κατέληξα να τρέχω αφού συνέβη αυτό. Είδα έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας να βγαίνει από το θάλαμο ασφαλείας, με τα όπλα προτεταμένα, λέγοντας σε όλους μας, στους λίγους από εμάς που ήμασταν εκεί έξω, να τρέξουμε μέσα στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου», είπε.
Οι εξηγήσεις της ωστόσο δεν την γλίτωσαν από την κριτική για την αντίδρασή της: «Αυτή η δημοσιογράφος έχει τα ένστικτα επιβίωσης ενός λεμούριου», έγραψε ένας χρήστης του X. Ένας άλλος έγραψε: «Μηδενική κοινή λογική».
Κάποιοι, δε, συνέκριναν την αντίδραση της Τσίρκιν με το βίντεο της δημοσιογράφου του ABC News, Σελίνα Γουάνγκ, η οποία ήταν επίσης on camera κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών και έσκυψε αμέσως για να καλυφθεί.
Παρόλα αυτά δεν έλειψαν και αυτοί που υπερασπίστηκαν την Τσίρκιν: «Καταλαβαίνω απόλυτα τις αντιδράσεις της. Δεν μεγάλωσα με πυροβολισμούς και ήμουν γύρω στα 30 μου όταν άκουσα ανταλλαγή πυροβολισμών. Αν δεν τους έχετε ξανακούσει ποτέ, δεν θεωρείτε αμέσως ότι πρόκειται για πυροβολισμούς».
Η Τσίρκιν, από την πλευρά της, έδειξε ότι έχει αίσθηση του χιούμορ με μια ανάρτηση στο X που την έδειχνε να κάθεται σε ένα γραφείο με ένα από τα memes στην οθόνη του υπολογιστή της στο φόντο.
Η Τσίρκιν ακούγεται στο βίντεο να λέει «τι είναι αυτό;» ενώ πίσω της ακούγονται οι ήχοι των πυροβολισμών με δράστη τον 21χρονο Νασίρ Μπεστ. Μια ανδρική φωνή της απάντησε «ακούγεται σαν πυροτεχνήματα», με τη δημοσιογράφο να κάνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση της πηγής των κρότων, χωρίς, όμως, να δείχνει να έχει αντιληφθεί τι είχε συμβεί.
This reporter has the survival instincts of a lemming. pic.twitter.com/LV2tIJ8QAM— Bad Hombre (@Badhombre) May 24, 2026
Η Τσίρκιν υποστήριξε στη συνέχεια ότι τόσο η ίδια όσο και το τηλεοπτικό συνεργείο άκουσαν «20 με 30» πυροβολισμούς. «Κατέληξα να τρέχω αφού συνέβη αυτό. Είδα έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας να βγαίνει από το θάλαμο ασφαλείας, με τα όπλα προτεταμένα, λέγοντας σε όλους μας, στους λίγους από εμάς που ήμασταν εκεί έξω, να τρέξουμε μέσα στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου», είπε.
Οι εξηγήσεις της ωστόσο δεν την γλίτωσαν από την κριτική για την αντίδρασή της: «Αυτή η δημοσιογράφος έχει τα ένστικτα επιβίωσης ενός λεμούριου», έγραψε ένας χρήστης του X. Ένας άλλος έγραψε: «Μηδενική κοινή λογική».
Κάποιοι, δε, συνέκριναν την αντίδραση της Τσίρκιν με το βίντεο της δημοσιογράφου του ABC News, Σελίνα Γουάνγκ, η οποία ήταν επίσης on camera κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών και έσκυψε αμέσως για να καλυφθεί.
I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq— Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026
Παρόλα αυτά δεν έλειψαν και αυτοί που υπερασπίστηκαν την Τσίρκιν: «Καταλαβαίνω απόλυτα τις αντιδράσεις της. Δεν μεγάλωσα με πυροβολισμούς και ήμουν γύρω στα 30 μου όταν άκουσα ανταλλαγή πυροβολισμών. Αν δεν τους έχετε ξανακούσει ποτέ, δεν θεωρείτε αμέσως ότι πρόκειται για πυροβολισμούς».
Η Τσίρκιν, από την πλευρά της, έδειξε ότι έχει αίσθηση του χιούμορ με μια ανάρτηση στο X που την έδειχνε να κάθεται σε ένα γραφείο με ένα από τα memes στην οθόνη του υπολογιστή της στο φόντο.
I'm glad I could take one for the team with @nbcsnl on summer break— Julie Tsirkin (@news_jul) May 24, 2026
Thanks for the memes, internet! Hope you'll stick around for the reporting 🙇♀️ pic.twitter.com/m4a5xGmvIa
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα