Στέιτ Ντιπάρτμεντ για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης, είμαστε πάντα στο πλευρό των θυμάτων της 17Ν
Την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέφρασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σχολιάζοντας στην ΕΡΤ την πρόσφατη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
Στην απάντησή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο «καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές διωκτικές αρχές για τον ρόλο τους στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών της στη Δικαιοσύνη.
«Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα», ανέφερε η απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τα στελέχη των ελληνικών διωκτικών Αρχών, τα οποία, όπως σημείωσε, «επί γενιές, εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».
