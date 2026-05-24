Στέιτ Ντιπάρτμεντ για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης, είμαστε πάντα στο πλευρό των θυμάτων της 17Ν
ΚΟΣΜΟΣ
Στέιτ Ντιπάρτμεντ Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης, είμαστε πάντα στο πλευρό των θυμάτων της 17Ν

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξέφρασε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τα στελέχη των ελληνικών διωκτικών Αρχών, τα οποία, όπως σημείωσε, «επί γενιές, εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη»

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης, είμαστε πάντα στο πλευρό των θυμάτων της 17Ν
37 ΣΧΟΛΙΑ
Την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέφρασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σχολιάζοντας στην ΕΡΤ την πρόσφατη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Στην απάντησή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο «καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές διωκτικές αρχές για τον ρόλο τους στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών της στη Δικαιοσύνη.

«Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα», ανέφερε η απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τα στελέχη των ελληνικών διωκτικών Αρχών, τα οποία, όπως σημείωσε, «επί γενιές, εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».
37 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης